Mihkels näitas Belgia ühepäevasõidul aktiivsust, tiimikaaslane kolmas

Mozzato edestas lõpuspurdiga hollandlast Dylan Groenewegenit (Team Jayco AlUla) ja Mihkelsi meeskonnakaaslast Gerben Thijsseni. Eestlane kaotas võitjale 48 sekundiga, vahendab EJL.ee.

"Terve päeva oli tugev küljetuul ning ma suutsin kogu aeg esimeses grupis olla," oli Mihkels päevaga rahul. "Kahel korral Kemmelbergi ületades üritasin ka aktiivne olla ja sain mõlemal korral top kuus kuni kümme positsioonil sealt üle, seega olin alati ees, kui grupp tükkideks sõideti. Peale Kemmelberge oli 90 km küljetuulesõitu kuni linnaringideni."

"Olin esimeses grupis koos Gerbeni ja Roeliga [Van Sintmaartensdijk – toim.]. Kuna Gerben oli meie seltskonnas kõige kiirem sprinter, siis panustasin Roeliga kõvasti tempo tegemisse, et meid tagant kätte ei saadaks," jätkas Mihkels.

"Kahjuks tuli linnaringidel siiski teine grupp sprinteritega järgi. Algse plaani järgi pidin Gerbenit finišis lahti vedama, kuid ta ütles, et ta on küllaltki heal positsioonil, seega ohverdasin ennast umbes 1,5 kilomeetrit enne finišit, et viimasel ringil eest sõitnud jooksikud kinni püüda."

Kuni 23-aastased ratturid võistlesid Belgia ühepäevasõidul Youngster Coast Challenge (UCI 1.2U; 172,2 km), kus esikoha pälvis sakslane Niklas Behrens (Lidl – Trek Future Racing; 3:58.18). Pjedestaalile sõitsid end veel belglane Ramses Debruyne (Alpecin-Deceuninck Development Team; +0.19) ja võitja kaasmaalane Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek Future Raving; +0.19).

Eestlastest sai Romet Pajur (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank; +1.12) 19., Karl Kurits (Israel Premier Tech Academy; +5.40) 62. ja Aaron Aus (Voltas – Tartu 2024 by CCN; +5.40) 63. koha. Oskar Küüt ja Martti Lenzius (mõlemad Voltas – Tartu 2024 by CCN) tulemust kirja ei saanud. Voltas – Tartu 2024 by CCN tiimist lõpetas veel leedukas Kristupas Mikutis (+5.40), kes sai protokolli kirja 80. tulemuse.