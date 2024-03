Victor Wembanyama jõudis Austinis uute kõrgusteni

Esimest hooaega NBA-s palliv Wembanyama viskas 17 punkti, haaras üheksa lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi kaks vaheltlõiget ja blokeeris kolm pealeviset.

20-aastane prantslane tabas sealjuures ka ühe kaugviske ning temast sai teine mängija liiga ajaloos, kes jõudnud ühel hooajal saja tabava kolmepunktiviske ja 200 bloki kombinatsioonini.

Esimesena tegi seda hooajal 2001/2002 Raef LaFrentz, kes esindas siis just Denver Nuggetsit ja Dallas Mavericksi.

Samuti sai Wembanyamast alles teine uustulnuk, kes jõudnud debüüthooajal 200 blokeeritud viskeni. Kusjuures esimene oli samuti Spursi tähtmängija Tim Duncan, kes tegi seda hooajal 1997/1998.

Tervikuna San Antoniol aga see hooaeg hästi ei lähe, sest meeskond on võitnud 67 mängust vaid 14 ja asub läänekonverentsis viimasel kohal. Juba praeguseks on selge, et meeskond ei pääse sõelmängudele.

Idast ei jõua kindlasti meistritiitli peale mängima Detroit Pistons ja Washington Wizards. Ainsa meeskonnana on koht play-off'is kindel liiga liider Boston Celticsil.

Tulemused: Charlotte - Phoenix 96:107, Detroit - Miami 95:108, Toronto - Orlando 103:113, New Orleans - LA Clippers 112:104, San Antonio - Denver 106:117, Utah - Atlanta 124:122.