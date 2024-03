Eesti tennisemeeskond alistas Davise karikaturniiril Iraani

Sri Lankas toimuvas vastasseisus oli seis esimeste üksikmängude järel üks-üks, aga laupäeval said Kenneth Raisma ja Siim Troost paarismängus võidu.

Raisma ja Troost alistasid Samyar Elyasi ja Ali Yazdani pärast kaotatud avasetti 4:6, 6:3, 7:6 (7:3). Seejuures jäid eestlased ka teises setis murdega taha, aga suutsid raskest seisust välja tulla.

Viimases setis olid sama tegemas vastased. Raisma ja Troost juhtisid 3:1, kuid Elyasi ja Yazdani murdsid 5:3 ette. Siiski pääsesid eestlased kiiresse lõppmängu, kus 0:2 kaotusseisust võideti viis punkti järjest ja sellest enam iraanlased ei toibunud.

"Ise keerasime käki kokku, kui kaotasime koguni neli oma servigeimi. Mängisime neis geimides alla võimete," rääkis Raisma. "Vastased mängisid ka väga hästi, ma ise oleks oodanud veidi lihtsamat mängu."

Troost lisas, et kuigi nad esimese seti kaotasid, oli sees üsna hea energia, mis tõi ka lõpuks võidu. "Ma arvan, et see oli parem variant, kui me selle asemel tülli oleks läinud," naljatas Raisma lõpetuseks.

Järgnenud üksikmängus sai Oliver Ojakäär (ATP 939.) jagu Sina Moghimist (ATP 1086.) 6:3, 6:1 ja kindlustas Eestile matšivõidu. Eestlane murdis esimeses setis korra ja teises kolm korda vastase pallingu. Moghimi jõudis vaid ühe murdepallini, mida ei realiseerinud.

Ojakäär ise ütles, et mängis laupäeval paremini kui reedel. "Eeskäsi tuli täna hästi välja. Füüsilise poole pealt oli isegi raskem, sest eilne mäng oli veel jalgades, aga pidasin vastu. Eile teha Davis Cupi debüüt oli kindlasti närvilisem, täna ma juba rohkem nautisin pinget. Kui ise oled kindlam, läheb vastane omakorda rohkem närvi," rääkis Ojakäär.

Eraldi kiitis ta oma treenerit Kenneth Raismat, kes täna paarismängu võidus osales. "Ilma Kennethita ma ei oleks praegu siin. Jätka samas vaimus!"

See tähendab, et Eesti koondis kohtub septembris Maailmaliiga teises grupis Usbekistaniga. Vastasseisu võitja läheb esimese grupi üleminekumängudele.

"Saime päris hästi hakkama," võttis kokku meeskonna kapten Vladimir Ivanov. "Paarismängus vastased natuke üllatasid meid, aga poisid leidsid kohtumise lõpus selle õige mängu ja natuke oli otsustavas setis õnne ka. Ja Oliver oli väga tubli, kindlustas võidu nii, et me ei pidanud enam viiendat mängu mängima. Ülehomme sõidame võiduga koju."