Euroliiga liider lõpetas kehva seeria, Žalgiris kaotas taas

Reali paremad olid prantslastest leegionärid Guerschon Yabusele 15 ja Vincent Poirier 14 punktiga. Virtuse kasuks tõi samuti prantslane Isaia Cordinier 12 silma.

Vahepealsetest kaotustest on hoolimata on Reali liidrikoht siiski päris kindel, sest neil on kirjas 23 võitu ehk teisel kohal olevat Barcelonat edestatakse viis vooru enne põhiturniiri lõppu kolme võiduga.

Virtus kuulub aga meeskondade sekka, kes jahib kohta kuue parema hulgas ehk otsepiletit veerandfinaali. Hetkel on Itaalia klubil 17 võitu, neid edestavad Monaco (19), Ateena Panathinaikos (18), Pireuse Olympiakos (18) ja Istanbuli Fenerbahce (18).

Teiste seas on võitluses sees ka Baskonia (16), kes on kahes viimases mängus saanud jagu vastavalt Berliini Albast ja Milano Olimpiast.

Küll aga sai taas tagasilöögi Kaunase Žalgiris. Meeskond kaotas võõrsil Müncheni Bayernile 58:64 (10:18, 11:15, 16:17, 21:14), kuigi tagamängija Keenan Evans tõi üleplatsimehena 21 punkti.

Kolm mängu järjest kaotanud Leedu suurklubil on kirjas 11 võitu ehk viimasena sõelmängudele viivast kümnendast kohast jäädakse kahe võidu kaugusele. Bayernil on 13 võitu koos, aga muud näitajad annavad neile hetkel vaid 12. koha.