Kristin Tattar võttis Austinis avapäeva järel sisse kolmanda positsiooni

Tattar alustas hästi ja kogus esimese viie rajaga tulemuse neli alla par'i, aga siis tuli järgmise kolme raja peale kolm viset üle par'i. Seejuures tuli kaheksandal rajal topelt-bogey, aga see oli raske ka konkurentidele - par'ist väiksemat ei saanud kirja keegi.

Järgneva kümne raja peale tegi Tattar aga neli birdie't ja kuus par'i ehk kokkuvõttes tuli esimese päeva tulemuseks viis alla par'i. Võistlust juhib Kat Mertsch (-7), eestlannast ühe viske kaugusele jääb soomlanna Henna Blomroos.

Birdies from Circle 2 for Kat Mertsch and Kristin Tattar! These putts put them BOTH up into a tie for the lead pic.twitter.com/bPJiQBKhps