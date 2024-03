Pärnu Vapruse ja Igor Prinsi koostöö jätkub

Igor Prinsi juhendamisel on alates 2023. aastast Pärnu JK Vaprus A. Le Coq Premium liigas võitnud 12, viigistanud 12 ja kaotanud 14 mängu.

Eelmisel hooajal pakkus esindusmeeskond üle pika aja tõsiseltvõetavat konkurentsi, püsides pikalt medalimängus ja lõpetades hooaja klubi kõrgeima, kuuenda kohaga, meistriliigas.

"Mul on siiralt hea meel, et saan oma tööd Vapruses jätkata," lausus Prins klubi kodulehekülje vahendusel. "Meil on olemas head võimalused ja tingimused, et klubina areneda ja sportlikumalt veel tugevamaks saada. Usku ja kirge meile eesmärkide saavutamisel!"

Klubi juhatuse liige Karl Palatu lisas: "Igor on aastaga kinnitanud meile seda, mida ennegi tegelikult teadsime – ta on ambitsioonikas professionaal, kes toob oskuslikult igas mängijas välja tema parima."

"Tal on motivatsiooni ja tahet kaasas käia ka jalgpalli üha muutuvate trendidega," lisas Palatu. "Väga oluline on ka see, et Igoril on tugev soov oma kodulinna jalgpalli arendada. See teeb temast treeneri, keda näeme esindusmeeskonna pikaajalise lootsina."

Tänavust hooaega on Vaprus alustanud kahe kaotusega. Avavoorus jäädi kodus alla Paide Linnameeskonnale 0:3 ja teises võõrsil Tartu JK Tammekale 0:1. Pühapäeval, 17. märtsil võõrustab klubi FC Kuressaaret.