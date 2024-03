Thierry Neuville: see võib olla MM-sarjas minu viimane aasta

Aastaid Hyundaiga autoralli MM-sarjas sõitnud belglane Thierry Neuville vihjas, et võib käimasoleva hooaja järel loobuda.

"See võib olla autoralli MM-sarjas minu viimane aasta, nii et annan endast taas kõik, et proovida tiitlit võita," kommenteeris Neuville väljaandele Autohebdo.

Belglane on ka varem lõpetamisele vihjanud, näiteks mullu sügisel Belgia ringhäälingule RTBF antud intervjuus, kuid on hiljem oma väljaütlemist mahendanud.

Neuville võitis tänavuse hooaja avaetapi Monte Carlos ja oli seejärel Rootsis neljas. Võistkondlikult on nii Hyundai ka Toyota 87 punkti peal. Hyundai ei ole aga kunagi võitnud individuaalset MM-tiitlit.

"Meil on vajalikud vahendid olemas, nii et teeme kõik selleks, et seda saavutada," lausus Neuville. "Eriti, kui ma pärast seda loobun. Suurepärane oleks lahkuda meistrina."

Neuville'i leping Hyundaiga lõppeb käimasoleva aasta järel. Samas ei ole tema lahkumine kindel, üht-teist mõjutavad ka MM-sarjaga seotud muudatused. Näiteks andsid korraldajad hiljuti teada, et tulevikus loobutakse hübriididest.

"Viimastel nädalatel on palju muutunud. Hetkel pole midagi selge. Need sündmused võivad mu soove, aga ka võimalusi muuta."

Autoralli MM-sarja hooaja kolmas etapp toimub 28.-31. märtsil Keenias.