T1 keskuses avatakse Eesti esimene piljardispordi saal

Predator piljardispordi akadeemia ruumi paigaldatakse Eesti esimesed Predator Apex võistluslauad. Täpselt samu laudu kasutatakse ka maailma suurimatel võistlustel, näiteks äsja Las Vegases toimunud 10-palli MM-il, kus Denis Grabe tõi Eestile esimese individuaalse MM-medali täiskasvanute arvestuses.

"Hea meel on tõdeda, et Eesti noortel piljardisportlastel tekib võimalus piljardiga äärmiselt kvaliteetses spordisaalis tegeleda. Predator, kes on ka minu toetaja, on maailma juhtiv piljardibränd ning absoluutne selle ala tipptase," sõnas Eesti esinumber ja maailma edetabeli 13. real paiknev Grabe.

Kalevi Piljardikooli asutaja ja treener Kristjan Kuusik ütles, et säärase saali järgi on Eestis olnud äärmiselt suur vajadus. "Piljardispordi saali avamisega täitub üks minu kauaaegne suur unistus. Soovin, et kõik noored ja täiskasvanud sportlased saaksid maksimaalselt nautida treeningprotsessi ja olen kindel, et sellest spordisaalist sirguvad ka mitmed tippsportlased, kes tiitlivõistlustelt Eestile medaleid toovad!" ütles Kuusik.

"Siinse tipptasemel treeningkeskuse avamine Tallinnas märgib olulist verstaposti meie missioonis tõsta kogu piljardimaastiku kvaliteeti. Kristjan Kuusiku meeskonna ja meie maailmatasemel vahendite toel olen uhke, et saame mõjutada piljardimängijate arengut ning innustada veelgi rohkem inimesi mängima meie armastatud spordiala," ütles grupi tegevjuht Karim Belhaj.

"Eestis on piljardil tohutu potentsiaal ning arvestades kõikide mängijate – meeste, naiste ja noorte – arenguplaane, siis Eesti positsioon piljardimaailmas tugevneb. Seda kinnitavad Denis Grabe mitmed rahvusvahelised saavutused, sealhulgas hiljutine pronksmedal 10-palli MM-il. Samuti krooniti Karl Gnadeberg 2022. aastal noorte maailmameistriks. Nii kujundame tulevikku, kus Eesti talent saab rahvusvahelisel areenil veelgi enam särada," lisas Huidji See, kes on grupi sponsorluskoordinaator ja 2011. aasta WPA maailmameister 10-pallis.

Kalevi Piljardikooli nimi jääb Eestis erahuvikoolina kehtima, kuid brändi ja klubi nimeks saab Predator piljardispordi akadeemia. Akadeemia liikmed saavad lisaks piljardispordi saali kasutamisele kasutada ka saali vahetus läheduses paiknevat riietusruumi ja sauna. Piljardispordi saal on klubi liikmetele avatud ööpäevaringselt ning samuti on liikmetele parkimine keskuse parkimismajas tasuta.

Kuna tegemist on vaid piljardimängule suunatud kohaga, siis on oodatud liituma kõik noored ja ka täiskasvanud piljardisõbrad, kes soovivad endale seda mängu paremini selgeks saada.