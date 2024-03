Kristjan Ilves tegi hooaja viimasel proovivõistlusel soliidse hüppe

Ilves maandus proovivõistlusel 96,5 meetri kaugusele ning teenis õhulennu eest 122,1 punkti.

Üle 100 meetri ei hüpanud keegi, esikoha saavutanud Stefan Rettenegger teenis 99,5-meetrise hüppe eest 132,8 punkti. Esikolmikusse mahtusid veel tema vend Thomas (96 meetrit; 126,9 punkti) ning Johannes Lamparter (96 m; 124,6 p).

Proovivõistluse tulemused lähevad kasutusse juhul, kui võistluspäevadel ei saa hüppevõistlust läbi viia. Põhivõistlus peetakse pühapäeval.

Ilves on kolmandat hooaega järjest viienda koha kindlustanud, kogudes enne hooaja viimast võistlust 1127 punkti. Temale järgneb norralane Jens Luraas Oftebro, kes jääb aga pea 200 punkti kaugusele (1127 punkti). Stefan Rettenegger on 1440 punktiga teisel kohal, kuid löögikauguses on veel Lamparter (1356 p) ning Jörgen Graabak (1350 p).

MK-üldvõit läheb viiendat korda Jarl Magnus Riiberile, kellel on 1870 punkti. Proovivõistlusel 26-aastane norralane aga hüppemäele ei läinud ning Norra koondise spordijuht Ivar Stuan selgitas NRK-le, et Riiberit häirib põlvevigastus. "Tal on põlv paistes, seega arvasime, et ei hakka riskima. Võtame päev korraga, aga praegu tundub asi üsna paljulubav," sõnas Stuan.