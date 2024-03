VAATA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel hooaja viimases sprindisõidus?

Hooaja viimase sprindisõidu stardinimekirjas on 101 sportlast, nende seas ka neli eestlast: Rene Zahkna (stardinumber 28; start kell 18.54), Kristo Siimer (47; 11.03), Jakob Kulbin (72; 19.16) ja Raido Ränkel (85; 19.22). Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.

Esikohalt stardib prantslane Quentin Fillon Maillet, kellele järgnevad pooleminutiliste vahedega kanadalane Adam Runnalls ning belglane Florent Claude.

MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö (992 punkti) stardib numbriga 31, veel löögikauguses olev vanem vend Tarjei (930 punkti) kannab numbrit 16. Tarjei Bö peab lootuse säilitamiseks jääma vähemalt teiseks, aga nooremal vennal peab midagi väga valesti minema. Esikoht teenib 90 silma, teine koht saab 75.

Tihedaks läheb aga Sturla Holm Lägreidi (828 punkti) ja Johannes Dale-Skjevdali (821 punkti) heitlus kolmanda koha nimel. Siimer on 30 punktiga üldarvestuses 60. kohal, Zahkna on 22 punktiga 67. tabelireal.

Sprindisõitudes on sel hooajal kõige enam punkte kogunud Tarjei Bö (324 punkti), kellel on ette näidata üks etapivõit, üks teine koht ja üks kolmas koht. Temast 22 punkti kaugusel on Sturla Holm Lägreid (302 punkti), kes on kahel korral teisena lõpetanud. Löögikaugusel on ka kahel etapil võidutsenud Benedikt Doll (283 punkti), kes on Böst 41 ja Lägreidist 19 punkti kaugusel. Kolmekordne väikese kristallgloobuse võitja Johannes Thingnes Bö (234 punkti) on esikohast täpselt 90 punkti kaugusel.

Eelmisel etapil 18. koha eest 23 punkti teeninud Siimer on ainsa eestlasena sprindiarvestuses 49. kohal.