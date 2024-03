Premium liiga kolmandas voorus toimub ajaloo esimene Nõmme derbi

Laupäeval kell 12.30 avavad Sportland Arenal nädalavahetuse eelmise hooaja pronksi- ja hõbedameeskonnad JK Tallinna Kalev ja Tallinna FCI Levadia, vahendab jalgpall.ee.

Kell 14.30 lähevad Narva Kalev-Fama staadionil vastamisi JK Narva Trans ja Tartu JK Tammeka, samaaegselt on Paide kunstmuruväljakul oodata tulist vastasseisu Paide Linnameeskonna ja Tallinna FC Flora vahel, sest mõlemad võistkonnad püsivad kolmanda vooru eel kaotuseta.

Premium liiga pühapäev algab kell 12.30 Pärnus, kui Pärnu JK Vaprus võõrustab Rehepapi kunstmuruväljakul FC Kuressaaret.

Kolmanda vooru lõpetab ajalooline Nõmme derbi, kui kell 14.30 lähevad Sportland Arenal vastamisi FC Nõmme United ja Nõmme Kalju FC.

Kõrgliiga debütant United on saanud raske hooaja alguse: kahes esimeses mängus tuli tunnistada medalinõudlejate Flora ja Paide paremust ning praegu ollakse tabelis seitsmendal positsioonil. Kalju hooaeg on alanud paremini, kui Kuressaare ja Narva Transi üle saadud kindlate võitudega ollakse tabelis hetkel Levadia järel teisel kohal. Kalju ja Levadia on ka ainsad meeskonnad, kes pole tänavu Premium liigas endale väravat lasknud.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne ajaloolisest derbimängust algab pühapäeval kell 14.20.