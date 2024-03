Alcaraz loovutas mesilaste tõttu peatatud mängus Zverevile vaid neli geimi

Alcaraz kohtus mängupäeva esimeses matšis maailma kuuenda reketi Alexander Zvereviga ning mehed olid jõudnud platsil olla vaid kaks geimi, kui järsku võtsid areeni üle mesilased, kelle tõttu pandi mäng pea kaheks tunniks pausile. Kangelaseks kerkis aga kohalik mesinik Lance Davis, kes viis kaamera külge kinnitunud mesilasparve ohutusse kohta.

Alcaraz tuli pausilt tagasi suurepärase hooga ning võitis kohe kolm geimi järjest, vormistades seejärel avasetis 6:3 võidu. Hoog ei raugenud ka teises setis, kus ta sakslase pallingu kahel korral murdis ja 4:0 ette tormas. Zverev võitis siis ühe geimi, aga see jäi ka viimaseks ning Alcaraz realiseeris teisel matšpallil 6:1 võidu.

Finaali pääsemiseks peab hispaanlane alistama aga imelises hoos oleva itaallase Jannik Sinneri. "Ma ei tea, kuidas ma selleks matšiks valmistun. Ta on hetkel kahtlemata maailma parim mängija," ütles Alcaraz. "Ta on uskumatu, pole ühtki matši see aasta kaotanud. Tuleb keeruline matš, suur väljakutse."

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi ameeriklane Tommy Paul (ATP 17.) ning venelane Daniil Medvedev (ATP 4.), kes alistas oma veerandfinaalis taanlase Holger Rune (ATP 7.) 7:5, 6:4.

Gauff jõudis esimest korda Indian Wellsis poolfinaali

Äsja 20. sünnipäeva tähistanud ameeriklanna Coco Gauff (WTA 3.) jätkas naiste turniiril võidukalt, kui alistas veerandfinaalis hiinlanna Yuan Yue (WTA 49.) pooleteise tunniga 6:4, 6:3.

Gauffi mäng oli aga rabe. Eriti servil, kus ta lõi küll seitse ässa, aga patustas lausa 17 topeltveaga. Siiski suutis ta vastase kümnest murdevõimalusest seitse ära kaitsta, realiseerides ise seitsmest võimalusest viis.

Poolfinaalis läheb ameeriklanna vastamisi Kreeka tennisisti Maria Sakkariga (WTA 9.), kes alistas oma veerandfinaalikohtumises maailma teise reketi Arina Sabalenka konkurentsist lülitanud Emma Navarro (WTA 23.). Ameeriklanna võitis esimese seti 7:5, kuid Sakkari pani siis paremuse maksma ning võitis järgmised kaks geimi 6:2 ja 6:4.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi maailma esireket Iga Swiatek ning ukrainlanna Maria Kostjuk (WTA 32.).