Eesti ja Iraan jäid kahe üksikmängu järel viiki

Ilma Mark Lajalita mängiv Eesti meeskond alustas võidukalt, kui Oliver Ojakäär (ATP 939.) alistas kindlalt Hamidreza Nadafi (ATP 1588.). Avasett algas tasavägiselt ning mehed vahetasid eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:3, kuid siis pani Ojakäär oma paremuse maksma ja võitis üheksa geimi järjest, vormistades kindla 6:3, 6:0 võidu.

"Sooja oli vähemalt 33 kraadi ja väga niiske ilm, kõik riided vettisid läbi," ütles Ojakäär Sri Lankas toimuva vastasseisu olude kohta. "Tingimused tegid mängu minu jaoks füüsiliselt keeruliseks, aga tundus, et vastasel oli veel raskem. Algul tundsin ka närvipinget, sest see oli mu esimene Davis Cupi kohtumine. Kuid arvan, et väljakut, palle ja ilmastikutingimusi arvestades oli mängupilt päris hea."

Teises üksikmängus alustas Kristjan Tamm (ATP 1063.) tugevalt, kui teenis avasetis Sina Moghimi (ATP 1086.) vastu viis järjestikust punkti, vormistades 6:1 setivõidu.

Tasavägiselt alanud teises setis murdis eestlane seisul 2:2 vastase pallingu ning läks siis veel 4:2 juhtima, kuid iraanlane vastas soliidselt ning võitis kolm geimi järjest. Seisul 5:4 ei suutnud Moghimi kaht settpalli ära kasutada ning Tamm viigistas seti, kuid iraanlane võitis järgmised kaks geimi, et matš otsustavasse setti viia.

Kolmas sett algas tasavägiselt ning Tamm läks taas murdega 3:2 juhtima, kuid Moghimi vastas omakorda murdega. Mõlemad võitsid seejärel ühe geimi, kuid iraanlane näitas seti lõpus sisu, kui võitis kaks geimi järjest, et 1:6, 7:5, 6:4 võiduga seeria viigistada.

Eesti koondise kapten Vladimir Ivanov ütles, et mõlemad kohtumised olid äärmiselt tasavägised, ka Ojakääru pealtnäha kindel triumf. "Ma arvan, et see oli kõige raskem 6:3, 6:0 võit, mida ma oma elus olen näinud," ütles Ivanov. "Teises mängus alustas Kristjan hästi, suutis oma mängu peale suruda, aga teises setis hakkas tal kõht valutama ja väsimus tuli ka peale. Vaikselt hakkas see mäng teisele poole minema."

Eesti ja Iraani vastasseis jätkub laupäeval paarismänguga, milles Kenneth Raisma ja Siim Troost mängivad Samyar Elyasi ja Ali Yazdani vastu. Seejärel kohtuvad Ojakäär ja Moghimi ning Tamm ja Nadaf, kuid Eesti Tennise Liit märkis, et mängijaid on võimalik veel vahetada.

"Kahju, et ühe kohtumise kaotasime, aga usun, et homseks on poisid jälle valmis ja tahame võiduga koju minna," lõpetas Ivanov.