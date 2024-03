Legendaarset suusamaratoni lükati 92 aasta jooksul esmakordselt edasi

Birkebeinerrennet on 54-kilomeetrine suusamaraton Renast Lillehammerisse, mis toimub iga aasta märtsi kolmandal laupäeval. Tänavu toimub võistlus 84. korda, aga laupäeva asemel hoopis pühapäeval, sest laupäevaks on oodata tugevat tuult ja ka sademeid ja nii ei olnud korraldajate arvates mõistlik 15 000 suusatajat rajale lasta.

Birkebeinerrennet on Worldloppeti sarja kuulunud selle loomisest peale 1979. aastal, sõidu teeb eriliseks see, et maraton tuleb läbida 3,5 kg raskuse seljakotiga. Miks nii? Maraton on alguse saanud 13. sajandi legendist, mille järgi päästsid lojalistid Torstein Skevla ja Skjervald Skrukka üheaastase troonipärija prints Haakani kodusõja ajal vaenlase käest ja kandsid teda seljakotis ohutusse.

Kuigi legendaarne maraton lükkus tänavu esimest korda ajaloos edasi, on see varem mitmel puhul ära jäänud. Aastatel 1941-45 ei toimunud Birkebeinerrennet sõja tõttu, 1948 ei olnud Lillehammeri ümbruses piisavalt lund, 2007 ja 2014 valitsesid rajal sarnaselt tänavusele väga tugevad tuuled.

2007. aastal mõõdeti märtsi kolmandal laupäeval tuulekiiruseks lausa 25 m/s, aga hetkeks, kui korraldajad teatasid maratoni ärajäämisest, oli ligi veerand 13 000 registreerunud sõitjast juba rajale lastud. Kuigi kõiki startinud suusatajaid üritati tagasi Renasse utsitada, jõudsid finišisse ikkagi 55 sportlast. Sama juhtus ka seitse aastat hiljem, kui võistlus jäeti 15 m/s puhunud tuulte tõttu vahetult enne algust ära, aga tuhanded inimesed läksid protestist ikkagi rajale ning kritiseerisid pärast lõpetamist korraldajate otsust.

Aastatel 2020 ja 2021 jäi Birkebeinerrennet ära koroonapandeemia tõttu. Kuulsal võistlusel on aja jooksul olnud ka palju kuulsaid võitjaid: meestest on neli korda võitnud Anders Aukland ja võitjate seas on ka Martin Johnsrud Sundby ning Odd-Björn Hjelmeset, naistest on kolmekordseks võitjaks näiteks Justyna Kowalczyk, 2015 sai esikoha Therese Johaug. Mullu võidutsesid Andreas Nygaard ja Astrid Öyre Slind, kes kaitsesid sealjuures oma 2022. aasta tiitlit.