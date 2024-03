Kaheksakuulist võistluskeeldu kandnud Toney sai koondisekutse

27-aastane Toney teenis oma eelmise ja seni ainsa koondisemängu mullu märtsis Ukraina vastu, mille järel kandis panustamisreeglite vastu eksinuna Inglismaa jalgpalliliidu poolt määratud kaheksakuulist võistluskeeldu. Pärast Bournemouthi võistkonna juurde naasmist jaanuari lõpus on ta klubi eest löönud neli väravat.

Esmakordse koondisekutse said 21-aastane Evertoni kaitsja Jarrad Branthwaite ning Newcastle Unitedi ründaja Anthony Gordon. Võistkonnast jäävad eemale Kalvin Phillips ning ise kõrvale jääda soovinud Arsenali äärekaitsja Ben White.

Inglismaa võõrustab Wembley staadionil Brasiiliat 23. märtsil ning Belgiat kolm päeva hiljem.

Inglismaa koosseis mängudeks Brasiilia ja Belgia vastu:

Väravavahid: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

​​Kaitsjad: Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), ​​John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)

Poolkaitsjad: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), James Maddison (Tottenham Hotspur), Declan Rice (Arsenal)

Ründajad: Jarrod Bowen (West Ham United) Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

* * *

Belgia peab sealjuures hakkama saama ilma keskväljastaari Kevin De Bruyneta, kes ravib ennetavalt kerget kubemevenitust. "Rääkisin eile [kolmapäeval] arsti ja Keviniga ning otsustasime, et risk on liiga suur. Peame arvestama nii mängija kui tema klubiga. On mõistlikum tal praegu lasta Manchesteris puhata, et ta oleks EM-finaalturniiriks valmis. Me ei saa praegu riske võtta ja kindlasti mitte temaga," rääkis Belgiaga äsja kaheaastase lepingupikenduse sõlminud peatreener Domenico Tedesco.