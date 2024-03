Selgus Eesti rannajalgpallikoondise koosseis maavõistlusmängudeks Leeduga

Mängijate seas on üks potentsiaalne debütant. Tervislikel põhjustel jäävad eemale Sander Lepik ja Joonas Laurits, erinevatel põhjustel ei saa koondisega liituda Ervin Stüf, Joosep Juha ja Argo Alaväli.

Peatreener Andreas Aniko sõnul läheb koondis kohtumistele vastu positiivse emotsiooniga. "Treeningud on olnud plaanipärased ning sujunud väga hästi. Meeskond on iganädalaselt tööd teinud, treeningutel endast maksimumi andnud ning kohtumisteks valmis," rääkis ta.

Aniko lisas, et Leedu on Eestile sobiv vastane, kelle vastu rannajalgpallihooaega alustada. "Oleme möödunud aasta Leedu mängud läbi vaadanud ning taseme poolest on nad meiega sarnased. Nädalavahetuse kohtumised on meile heaks proovikiviks ning loodetavasti saame palli rohkem vallata kui vastane ja tänu sellele proovida erinevaid mänguolukordi, mida oleme treeningutel harjutanud," lisas peatreener.

Varasemalt on Eesti rannakoondis kohtunud Leeduga kolmel korral ning igas kohtumises on võidutsenud Eesti. Esimeses omavahelises kohtumises alistati vastane penaltiseerias, viimati kohtusid meeskonnad aga 2019. aastal Euroliiga B-divisjonis, kus Eesti võttis Leedu üle 7:4 võidu.

Eesti – Leedu maavõistlusmängu avavile kõlab Jõulumäe rannajalgpalli sisehallis laupäeval, 16. märtsil kell 14.00 ning korduskohtumises pannakse pall mängu päev hiljem, 17. märtsil kell 13.00. Sissepääs mängudele on tasuta.

Rannajalgpallikoondise koosseis maavõistlusmängudeks Leeduga:

Väravavahid

Markus Lukk (09.02.1984) – SK Augur Enemat 72/15

Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat 52/3

Kaspar Kotter (17.10.1996) – SK Augur Enemat 49/7

Väljakumängijad

Priit Mäeorg (09.12.1987) – Nõmme BSC OlyBet 97/21

Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat 86/53

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat 67/23

Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat 61/41

Erol Kigaste (24.10.1990) – BSC Thunder Arvutitark 43/14

Rauno Nõmmiko (18.12.1991) – SK Augur Enemat 41/15

Henry Remmelgas (02.04.1987) - BSC Thunder Arvutitark 20/1

Janek Remmelgas (16.12.1992) – Nõmme BSC OlyBet 18/8

Martin Thomson (19.10.1996) – SK Augur Enemat 7/2

Albert Anissimov (21.01.1994) – BSC Thunder Arvutitark 3/1

Juhan Lilleorg (26.01.1994) – BSC Thunder Arvutitark 0/0

Peatreener: Andreas Aniko

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Mänedžer: Kari-Andri Kask