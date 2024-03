Rootsi sprindiäss kolib MM-i korraldajalinna Trondheimi elama

Sel nädalavahetusel lõpeb MK-hooaeg Dahlqvisti praeguses kodulinnas Falunis. Uueks hooajaks plaanib 29-aastane rootslanna valmistuma hakata aga Norras, kolides järgmise aasta MM-i korraldajalinna Trondheimi. "Olen praeguseks Faluniga lõpetanud ja proovin nüüd midagi uut," ütles Dahlqvist Expressenile.

Pekingi olümpial kaks hõbedat ja ühe pronksi võitnud Dahlqvist kolib Trondheimi koos enda ameeriklasest kallima Kevin Bolgeriga. "Oleme mitu kuud kodu otsinud ja nüüd lõpuks leidsime. Praegu pole kõik veel lõplikult kinnitatud, aga tahame selleks ajaks kohal olla, kui ettevalmistus uueks hooajaks algab," sõnas Dahlqvist.

Hooaja viimasel etapil Falunis on kavas klassikasprindid, 10 km eraldistardist klassikasõidud ning hooajale tõmmatakse joon alla ühisstardist 20 km vabatehnikasõitudega. Käimasoleval hooajal on sprindi arvestuses esikohal rootslanna Linn Svahn, Dahlqvist on viies.