Võru võrkpalliklubi pikendas lepingut Balti liiga suurima punktitoojaga

Brasiiliast Aracajust pärit diagonaalründaja Santos oli varem vaid ühe hooaja professionaalina mänginud, kuid Võru ridades suutis ta juba esimesel Balti liiga hooajal kanda rünnakukoormust stabiilselt läbi hooaja ning oli seejuures liiga parim punktikütt.

Võru peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnul võeti Santose Võrru toomisega hooaja alguses suur risk. "Vaatasime läbi kümneid mehi, suhtlesime agentidega ning lootsime, et oleme oma võimaluste piires teinud õige valiku. Sel korral saame õnneks nentida, et läks hästi," ütles Lüütsepp. "Füüsise poole pealt on ta juba praegu atleet, aga üldmängu ja kogemuste kasvuga on võimalik järgmisel hooajal veel kõvasti juurde panna. Renatol on aidanud siinne keskkond areneda ja koostöö jätkamine on mõlema poole ühine huvi."

Cris-Karlis Lepa ja Robin Kahuga jätkamist peab Lüütsepp samuti loogiliseks sammuks. "Lepp ja Kahu on mänginud ennast fännide südamesse ning on selgelt meeskonna ühed tugitalad," lausus treener. "Meeskonna tuumiku ja kvaliteedi hoidmise seisukohalt on nende jätkamine hädavajalik."

Balti liiga hooaja 2023/2024 lõpetas Võru põhiturniiri teise ning kohamängude viienda kohaga. Medalijaht jätkub klubil Eesti meistrivõistlustega, kus esimeses poolfinaalis saavutati võit Lõuna-Eesti rivaali Tartu Bigbanki üle.