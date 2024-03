VAATA OTSE | MK-hooaja viimases naiste sprindis on rajal neli eestlannat

Stardinimekirjas on 97 naist, nende seas ka neli eestlannat: Tuuli Tomingas (stardinumber 24), Regina Ermits (32), eelmise nädala etapi haiguse tõttu vahele jätnud Susan Külm (69) ja Johanna Talihärm (77). Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.

Senisest kuuest sprindist kaks võitnud ja kahel korral teise koha saanud norralanna Ingrid Landmark Tandrevold on sprindiarvestuses 394 punktiga esikohal, väikest kristallgloobust jahib ka prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, kes on saanud kolm esikohta ja on 376 punktiga teine. Kolmas on itaallanna Lisa Vitozzi 283 punktiga ja neljas hooaja esimese sprindi võitnud prantslanna Lou Jeanmonnot 258 punktiga.

Eelmisel nädalal USA etapil kümnenda koha saanud Tomingas on sprindiarvestuses 20., nädal tagasi 15. koha saanud Ermits on 43.

MK-sarja üldarvestuses on Tandrevold 964 punktiga liider, Vittozzi jääb maha 73 ja Braisaz-Bouchet 83 punktiga. Eelmise aasta MK-sarja üldvõitja Julia Simon kaotab neljandana 106 punktiga, Jeanmonnot on omakorda koondisekaaslasest 30 punkti kaugusel. Tomingas on üldarvestuses 21., Ermits 51., Külm 66. ja Talihärm 89.

Canmore'is on kavas sprint, jälitussõit ja viimasena ühisstardist sõit, ERR näitab kõiki võistlusi otsepildis.