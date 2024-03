Navarro üllatas Sabalenkat, Gauff tähistas sünnipäeva võiduga

Sabalenka jäi kaheksandikfinaalis 3:6, 6:3, 2:6 alla ameeriklanna Emma Navarrole, kes jõudis esimest korda WTA 1000 kategooria turniiril veerandfinaali. 22-aastasele ameeriklannale oli see karjääri teine võit esikümne mängija üle.

Navarro on aastaga edetabelis tõusnud sada kohta – 128. realt praegusele 23. positsioonile. "Kui mõtlen, kus olin eelmisel aastal ja vaatan nüüd enda edetabelikohta, tundub, et kõik on käinud hullumeelselt kiiresti. Aga kui kellegagi trenni teen või turniiril mängin, ei tundu, et miski oleks liiga kiiresti käinud," ütles Navarro.

Sabalenka alistamisega teenis Navarro hooaja 18. võidu, olles nüüd enim võite teeninud mängija WTA karussellil sel hooajal. Indian Wellsi veerandfinaal on Navarrole käimasoleval aastal juba neljas kord, kui ta on WTA turniiril kaheksa parema sekka jõudnud, eelmisel aastal suutis ta kogu hooaja peale neljal korral veerandfinaali jõuda.

Indian Wellsis läheb ta kaheksa parema seas vastamisi kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 9.), kes sai kaheksandikfinaalis 6:2, 3:6, 6:3 jagu prantslanna Diane Parryst (WTA 61.). Sakkari ja Navarro on omavahel mänginud kahel korral ja seis on 1:1 – tänavu Dubais jäi peale Sakkari, aga mullu septembris San Diegos võttis võidu Navarro, teenides enda esimese võidu esikümne mängija üle.

20. sünnipäeva tähistanud maailma kolmas reket, ameeriklanna Coco Gauff oli veidi üle tunni kestnud kohtumises kindlalt 6:0, 6:2 parem belglanna Elise Mertensist (WTA 28.) ja läheb veerandfinaalis vastamisi hiinlanna Yuan Yuega (WTA 49.), kes sai 4:6, 6:4, 6:3 jagu venelanna Darja Kasatkinast (WTA 12.).