Atletico alistas penaltitega mulluse finalisti, Dortmundil läks lihtsamalt

Avamängus 1:0 võidu võtnud Inter alustas võõrsil hästi, kui Federico Dimarco vasakult äärelt ilusti ehitatud rünnaku väravaga lõpetas. Atletico püsis mängus ning vähendas eduseisu juba kaks minutit hiljem, kui Antoine Griezmann Interi kaitsja eksimuse järel õigel ajal õiges kohas oli.

Atletico asus teisel poolajal taas viigiväravat otsima ning suutis Itaalia klubi survestada, kuid väravat ei sündinud. Kuni 79. minutil sekkus mängu Memphis Depay, kes tõi platsile suurepärast energiat ning jõudis 85. minutil väravale lähedale, kuid tema löök tabas posti.

Vaid kaks minutit hiljem pääses hollandlane uuesti löögile, kui Koke ta ilusa sööduga kastis üles leidis. Depay seekord ei eksinud ning viigistas kohtumise 2:2. Atletico ammutas viigiväravast selgelt inspiratsiooni ning üleminutitel pääses Rodrigo Riquelme värava eest löögile, kuid Griezmanni eeltööle väravat ei järgnenud ning kohtumine läks lisaajale.

Lisaajal erilisi võimalusi ei sündinud ja nagu ka teisipäevasel mängupäeval, selgusid ka viimased veerandfinalistid penaltiseerias.

Hakan Calhanoglu ning Depay kõmmutasid oma löögid väravaks, kuid siis kerkisid esile väravavahid. Atletico mees Jan Oblak tõrjus Alexis Sancheze löögi, siis tegi Interi puurilukk Jan Sommer tõrje Saul Niguezi vastu ning sellele järgnes veelkord Oblak, kes võttis ära Davy Klaasseni löögi.

Normaalaja lõpus suurepärase võimaluse raisanud Riquelme realiseeris aga Atletico kolmanda löögi ning Madridi klubi läks seeriat kaks-üks juhtima. Francesco Acerbi oli seejärel täpne, kuid Angel Correa säilitas pommlöögiga Interi edu.

Lautaro Martinez lõi ülimalt valju Madridi publiku ees oma löögi seejärel üle lati ning Atletico oma viimast lööki ei vajanudki, võites seeria kolm-kaks.

Sancho alguses, Reus lõpus

Avamängus 1:1 viigi välja mänginud PSV Eindhoven ja Dortmundi Borussia mängisid Dortmundis, kus kodumeeskond juba kolmandal minutil Jadon Sancho kauglöögist juhtima läks. Dortmundil oli avapoolajal veel mitu võimalust, kuid poolajale mindi siiski minimaalsel eduseisul.

Kohtumise 53. minutil oli viik lähedal, kuid Hollandi klubi ründaja Hirving Lozano löök põrkas postist tagasi. Kolm minutit hiljem said nad veel hea võimaluse, kuid Dortmundi puurilukk Gregor Kobel hoidis seljataguse puhtana.

75. minutil sai varase värava autor Sancho vigastada ning teda tuli asendama Dortmundi legend Marco Reus, kes saatis kaks minutit hiljem standardolukorrast palli karistusalasse, kus Niclas Füllkrug selle väravaks vormistas. VAR-iga konsulteerimise järel määrati aga et sakslane oli suluseisus.

Elu eest võitlev PSV pääses seejärel veel mõnel korral löögile, kuid ei suutnud realiseerida. Eriti valus oli neljanda üleminuti võimalus, kui Luuk de Jong kodumeeskonna värava eest palli üle lati saatis. Minut hiljem pääses Reus aga hollandlaste kaitseliini eksimuse järel väravavahiga üks-ühele olukorra ning vormistas siis 2:0 võidu ja Dortmundile kahe mängu kokkuvõttes 3:1 võiduga edasipääsu veerandfinaali.

Meistrite liiga veerandfinaalpaaride loos toimub reede pärastlõunal. Esimesed kohtumised toimuvad 9. ja 10. aprillil, korduskohtumised 16. ja 17. aprillil.

On his way to the convention pic.twitter.com/YVH5Ndjgzp