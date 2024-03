Estoloppet tõi terviseradadele talverõõme nautima üle 8000 osaleja

Rahvasuusatajate sarjas Estoloppet lõi tänavu erinevatel etappide ja distantsidel kaasa üle 8000 osaleja. Kokku on Estoloppeti loomisest alates 27. hooaja lõpuks peetud 123 maratoni, mille on algusest lõpuni läbi teinud neli vaprat suusatajat: Arvo Raja, Sulev Muru, Kaarel Toss ja Indrek Pak.

Eesmärk meelitada Eesti terviseradadele mullusest rohkem suusatajaid sai Estoloppeti sarja juhi Kunnar Karu sõnul täidetud. Tooni andis ka suurt juubelit tähistanud Tartu Maraton.

Kuigi talv pani osad korraldajad tõsisemalt proovile, siis leiti uued lahendused ning kõik etapid toimusid. "Eraldi toon sel kohal välja Tamsalu-Neeruti maratoni, mis kolis Alutagusele ja Haanja maratoni, kus raja valmimisele pani õla alla terve kogukond," ütles Karu. "Suusatajate tagasiside avaldas muljet, sest eestlastelt sellist ülevoolavat kiitust pole ma just väga palju elus kogenud."

Sarja juht leiab, et käesolevast hooajast võetud rahvaspordi edendamise suunaga ollakse õigel teel. "Plaanid uueks hooajaks on tehtud ja sammume kindlalt edasi. Meie tiim koosneb spordihingedest, kes teevad kõik selleks, et kõige meeleolukamad suusapeod saaks peetud just nende kodukandis. Jätkame ka Suusabussi suusaõppega, mis pakkus lastele väga palju rõõmu ning andis juurde nii julgust kui enesekindlust manööverdamisel," sõnas Karu.

Ta leiab, et rahvaspordisündmused panevad inimesed ka igapäevaselt rohkem õues liikuma. "Kui valid hooaja algul erinevad suusasõidud välja ja end nendele ka päriselt kirja paned, siis on sul heas mõttes justkui kohustus valmistuda. Kui eesmärki pole, siis on väga palju lihtsam diivanile istuma jääda ja treenimist edasi lükata. Veel parem on enda ümber luua perekonnast ja sõpradest tiim, sest teistele antud lubadustest on keerulisem mööda hiilida," soovitab Karu.

"Koos läbitud treeningud ja ühine pingutus mõnel Estoloppeti etapil annab suurema efekti ka iga inimese nii-öelda õnnetunde skaalal ning seob spordikogukonnaga laiemalt," lisas ta.

"Suur aitäh kõikidele rahvasportlastele. Kui olete jõudnud juba suusad kappi ära panna, siis tuletan meelde, et Estoloppeti sarja suusasõidud toimuvad ka järgmisel talvel! Kui mõni etapp tänavu vahele jäi, siis võib selle plaani võtta uuel hooajal. Käige mööda erinevaid maratone, jäädvustage liikumisrõõm sarja passis, nautige melu ja suusatamist ning jälgige mõtet, et võitjad on absoluutselt kõik üle finišijoone jõudnud suusatajad," kinnitas sarja juht.