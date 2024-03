Žalgrise ameeriklasest tagamees: esindaksin võimalusel Leedu koondist

Eelmise hooaja eel Leedu korvpallihiiu Kaunase Žalgirisega liitunud ameeriklane Keenan Evans ütles kolmapäeval, et tõmbaks heameelega selga Leedu korvpallikoondise särgi.

Eelmisel aastal tegid Leedu korvpalliliit ja Žalgiris aprillinalja, kui postitasid video, milles anti Evansile Leedu koondise särk. Kolmapäeval rääkis Evans korvpalliliiduga ning ütles, et esindaks heameelega koondist.

"Ma teeksin seda kindlasti. See tundub lõbus ja ma ei ole seda varem kogenud. See oleks tore väljakutse," ütles Texases sündinud tagamängija.

"Aga mulle meeldib ka väga see, kuidas Leedu kasutab oma koondises vaid leedulasi. Nad armastavad oma riiki ja tahavad tõesti näidata, et neil on edukas korvpallitaust," jätkas Evans. "Aga kui mulle võimalus antaks, teeksin seda kindlasti."

Texas Techi ülikoolis mänginud Evans ei osutunud 2018. aastal NBA draft'is valituks, kuid ta sõlmis Golden State Warriorsiga suveliigaks lepingu. NBA-s aga tagamängija löögile ei pääsenud ning 2019. aastal siirdus ta üle ookeani Euroopasse.

Žalgirisega liitus Evans 2022. aasta suvel ja alustas hooaega hästi, kuid vigastas 2023. aasta jaanuaris tõsiselt kannakõõlust. Ameeriklane naasis platsile eelmise aasta septembris ning on sel hooajal Euroliigas 28 mänguga keskmiselt keskmiselt visanud 17,2 punkti, jaganud 3,9 korvisöötu ja haaranud 2,8 lauapalli.

Žalgirisel pole aga Euroliiga hooaeg kõige paremini läinud ning ajalooline klubi on 11 võidu ja 17 kaotusega liigatabelis 15. kohal. Kümnendast kohast ehk viimasest play-in kohast on nad aga vaid kahe võidu kaugusel.