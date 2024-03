Maaris Meier võitis Hispaanias rehvipurunemise kiuste

Meier soovis algul võistelda pikimal, 104-kilomeetrisel distantsil, kuid see tühistati, kuna 15-kilomeetrine lõik rajast oli lume all. See tähendas, et osaleda tuli 70-kilomeetrisel võistlusmaal, kus eestlanna võiduajaks mõõdeti neli tundi, 14 minutit ja 22 sekundit. Teisena lõpetas Sheila Gallardo Rodriguez (Panter Bike; 4:17.04) ja kolmandana Ainhoa Sanchez Castano (Kenzasport Team; 4:52.38), vahendab ejl.ee.

"Ma polnud varem Hispaanias Extremadura piirkonda avastanud, sestap panin ennast võistlusele kirja. Päev varem oli külm ja sadas vihma, kuid võistlushommik oli kuiv," rääkis Meier.

"Sõitsin kogu esimese mäe heas tempos ja hoidsin naiste konkurentsis liidripositsiooni. Üleval oli väike lõik lumega ning seejärel laskumine suurtel kivistel teedel. Nägin kolme-nelja katkise rehviga ratturit tee ääres ja mõtlesin, et ei tahaks selle külmaga nende nahas olla. Mõtlesin vist liialt, kuna hetk hiljem oli mul rehv katki. Jäin seisma ja tundus, et sain augu kinni, kuid rehv tühjenes ikka. Seejärel jäid mehed seisma ja aitasid pumbata, kuid sel hetkel lõpetamise lootust eriti ei paistnud," rääkis Meier.

"Seejärel tuli meelde, et kohe peaks tulema joogipunkt, kus võib jalgpump olla. Oligi ja sain seal kummi korralikult täis ja korda. Vahepeal nägin ühte naist endast möödumas, kuid polnud kindel, kas ta oli ainuke. Kokku röövis rehvi vahetamise trall 15 minutit ja lõpuni jäi sõita 30 kilomeetrit," jätkas Meier. "Edasi andsin tuld, püüdsin inimesi ja umbes viis kilomeetrit enne finišit sain esimese naise kätte. Jätsin nad selja taha ja finišis sain teada, et olingi võitnud. Lahe!"

Meeste konkurentsis oli parim Jaime Moreno Garcia (Yellow Team – La Bicicleta) ajaga 3:04.56.