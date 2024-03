19-aastane Soome hokilootus mõisteti süüdi vägistamises

Kallaletung juhtus 2021. aasta juunis pärast kooli lõpupidu, nii Rönni kui tema ohver olid sel ajal 17-aastased. Helsingi ringkonnakohus mõistis Rönnile ühe aasta pikkuse tingimisi vanglakaristuse.

Rönni tegi Tampere Tappara eest oma profidebüüdi hooajal 2021/22, mil viskas Soome kõrgliigas 19 mänguga kaks väravat, järgmisel hooajal jäi tema saldoks 22 mängu ja kaks väravat. Lisaks esindas ta Soome noortekoondiseid ning võitis tunamullu U-18 meeskonnaga ka MM-pronksi, kogudes kuue mänguga neli resultatiivsuspunkti.

2022. aasta NHL-i draft'is valiti Rönni 59. Calgary Flamesi poolt. Teisipäeval teatasid nii Tampere kui Calgary, et on Rönni mängijaõigustest loobunud.

"Intsidendist on möödunud peaaegu kolm aastat ja see on kõigi jaoks olnud äärmiselt keeruline aeg. Juhtumi ümber olnud meediakära on puudutanud ka mu lähedasi ning Tappara kogukonda ja Calgary Flamesi. Tahan kõigi ees vabandust paluda," vahendab klubi mängija sõnu.