Vabalanguses Lazio ja Sarri teed läksid lahku

Lazio oli veel jaanuari lõpus Serie A-s neljandal kohal, aga on Sarri käe all viimasest kaheksast liigamängust võitnud kaks ning kaotanud kolm viimast mängu. 28 mänguga 40 punkti kogunud Lazio on tabelis üheksandal kohal.

Endine Napoli, Chelsea ja Juventuse peatreener Sarri asus Lazio juhendajaks 2021. aasta juunis ning viis pealinna meeskonna kevadel Napoli järel teisena Meistrite liigasse. Kõigi sarjade peale on nüüd viimasest kuuest mängust viis kaotatud ja eelmisel nädalal langes Lazio 0:3 kaotusega Müncheni Bayernile ka Euroopast välja.

Lazio teatas kolmapäeval, et 65-aastane Sarri esitas lahkumisavalduse ning tema asemel nimetati esialgu ametisse Giovanni Martusciello.