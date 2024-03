Neidude jalgpallikoondis sõidab EM-valikturniirile 20 mängijaga

Koondis koguneb kolmapäeval ning enne reisi ootab koondist ees kaks treeningut Tallinnas. Teekonda Kasahstani alustatakse reedel.

Eesti võistleb valikturniiril ühes alagrupis võõrustajariigi Kasahstani, Bosnia ja Hertsegoviina ning Armeenia eakaaslastega. Armeenia koondis ootab Eestit 18. märtsil Eesti aja järgi kell 14, Kasahstan 21. märtsil kell 10 ning Bosnia ja Hertsegoviina 24. märtsil kell 11. Mängude otsepilti on võimalik jälgida Kasahstani jalgpalliliidu Youtube'i kanalil.

Koondise peatreeneri Anastasija Štšerbatšenia sõnul on kõik vajalikud ettevalmistused tehtud ning koondis on mängudeks valmis. "Oleme jaanuaris ja veebruaris regulaarselt trenne teinud ning vastaste mängudega tutvunud. Kõik vastased on mängitavad ja meiega sarnasel tasemel. Igal võimalikul juhul proovime mängudest punkte teenida," rääkis ta.

Štšerbatšenia lisas, et valikturniiril on suurim eesmärk tagada pääs A-tugevusgruppi. "Loomulikult soovivad nii mängijad kui treenerid pääseda A-tasemele. Peame lihtsalt hästi kaitsma, endal selja taga nulli hoidma ning leidma võimalusi, et vastaseid rünnata ja enda tugevus maksma panna," ütles peatreener.

EM-valikturniiril tõusevad 2024/25 võistlussarja esimeseks ringiks A-tugevusgruppi B-taseme alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.

Eesti neidude U-17 koondise koosseis EM-valikturniiri teiseks ringiks:

Väravavahid

Melani Lisandra Kõrran (06.07.2007) – JK Tabasalu

Merit Lelov (02.08.2008) – JK Vaprus

Kaitsjad

Anna-Liisa Heide (07.08.2008) – JK Tabasalu

Kertu Mugu (02.07.2007) – Tammeka Jalgpallikool

Alesja Kiuru (01.08.2008) – Jõhvi FC Phoenix

Arina Tarassova (17.05.2007) – Levadia FC SK

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Flora Jalgpalliklubi

Anastassia Pikkov (24.07.2008) – Ararat FC

Isabella-Sofia Scotti (22.04.2008) – Mislata (ESP)

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu

Jelizaveta Južaninova (05.04.2009) – Ararat FC

Poolkaitsjad ja ründajad

Darina Kudjavnina (25.08.2008) – Ararat FC

Nicole Kelli (26.05.2008) – Tammeka Jalgpallikool

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva

Annamarii Tamm (25.03.2007) – Tammeka Jalgpallikool

Rebeka Nora Jürgens (17.03.2007) – Flora Jalgpalliklubi

Karmen Vapper (16.08.2007) – Flora Jalgpalliklubi

Darja Uzjukina (14.04.2009) – Ararat FC

Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Ararat FC

Liis-Getter Saar (17.03.2007) – Viimsi JK

Treenerid: Deniss Samoilov ja Maria Sootak*

Väravavahtide treener: Kalmer Klettenberg

Füsioterapeut: Leila Ilisson, Maarit Junolainen

Arst: Birgit Allmere

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

* Erinevatel põhjustel ei reisi koondisega kaasa peatreener Anastasija Štšerbatšenia ja abitreener Pirjo Orn. Kasahstanis täidavad nende ülesandeid Deniss Samoilov ja Maria Sootak.