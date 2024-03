TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis võõrustab MM-valikmängus Ukrainat

Käsipallikoondis alustas valiksarja novembris, kui alistas esimeses kvalifikatsiooniringis Läti võõrsil esmalt 30:29 ja kaks päeva hiljem Kalevi spordihallis 28:22. Teises ringis on nüüd vastaseks Ukraina, võõrsilmäng Leedus peetakse 16. märtsil.

Ukraina on kaks korda jõudnud ka MM-finaalturniirile, 2001. aastal võideti turniiril üheksast mängust viis ja saadi seitsmes koht, kuus aastat hiljem jäi saagiks 13. koht. EM-il käis Ukraina viimati nii 2020. kui 2022. aastal, aga kokku on ukrainlased EM-finaalturniiril 29 mängust võitnud vaid kaks.

Eesti koondise peatreeneri Martin Noodla sõnul saab Ukraina väljakule saata suuremad, pikemad ja nooremad mehed, kuigi nende koosseis on eelmise mänguga võrreldes vahetunud ja Eestile ilmselt viimase hetkeni mingil määral üllatuseks. "Edu saavutamiseks peame mängima kiiremat mängu kui vastane, sest suuremaks kasvada me nii kiiresti ei suuda," rääkis Noodla ETV spordiuudiste stuudios esmaspäeval.

Küllaltki noor võistkond - viis-kuus-seitse põhimängijat, kes on ka varasematel kordadel olnud ja on ka mängijaid, kes mängivad kõvades liigades ja kõvades klubides," analüüsis koondise kapten Karl Roosna vastast.

Eesti-Ukraina paari võitja kohtub järgmises ringis MM-koha nimel Islandiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kodumängust Ukraina vastu algab kolmapäeval kell 18.50, kordusmängust algab ülekanne ETV-s pühapäeval kell 15.20.