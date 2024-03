Endiste esireketite mängu võitnud Wozniacki kohtub kaheksa seas Swiatekiga

Viimati neli aastat tagasi WTA turniiril veerandfinaalis mänginud ning pärast seda tütre ja poja sünnitanud Wozniacki oli Kerberiga enne teisipäeva mänginud 15 korda, aga mitte viimase kuue aasta jooksul. 33-aastane taanlanna alistas endast kolm aastat vanema sakslanna 6:4, 6:2.

"Nägin mängu jooksul, et tal on probleeme seljaga. Mul on lihtsalt hea meel, et ma võitsin. Ma ei võta midagi enesestmõistetavalt: võtsin väga pika pausi ning nüüd naudin lihtsalt taas tennise mängimist," rääkis kuue aasta tagune Austraalia lahtiste võitja.

Veerandfinaalis kohtub endine esireket praeguse maailma esinumbri Iga Swiatekiga, kes oli 6:1, 6:2 üle Julia Putintsevast. Poolatar alustas tagasihoidlikult, kui pidi mängu kolmandas geimis päästma neli murdepalli, leidis siis aga oma mängu ning pani Kasahstani mängija reketit loopima. Avasett kuulus Swiatekile lõpuks 29 minutiga, kogu mäng 72 minutiga.

Swiateki ja turniirile vabapääsme teeninud maailma edetabeli 204. reketi Wozniacki vahelise veerandfinaali võitja kohtub nelja parema seas Anastassia Potapova - Marta Kostjuki vahelise mängu võitjaga.