Mistra kindlustas meistriliigas liidripositsiooni

Mängu algus oli nendele naiskondadele iseloomulikult võrdne ning esimese poolaja keskpaigas seisid Kertu Sassiadi värava järel tablool viiginumbrid 7:7. Seejärel suutis Mella korra ohjad enda kätte võtta ja paari tabamusega ette asuda, kuid kodupubliku ees mänginud Mistra sai enne garderoobi minemist siiski järgi. Põhiliselt Karmen Vaiksaare kuue värava toel võeti pausile kaasa 14:13 eduseis.

Kuigi teise poolaja alguses suurendas Mistra pisut vahet, siis Alina Simacheva värav tõi 44. minutil siiski taas seisuks 21:21. Mängu lõpus lisasid Aruküla naised kaitses ühe käigu ning Kim-Ly Hoangi kaks otsustavat tabamust andsid võõrustajatele 30:25 võidu. Võitjate resultatiivseimad olid Saar kümne ning Hoang seitsme väravaga. Mella poolelt tabas Anastassia Volkova kuuel korral.

"Ega sel hooajal midagi kergelt ei ole tulnud. Kõik tiimid on meistriliigas võrdsed. Suutsime täna siiski pallikaotuste kõrvalt kaitses end lõpus kokku võtta ja selle pealt kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada. Isiklikult ei jäänud oma esitusega rahule, vajan veel aega, et treenida nii füüsilist kui mentaalset poolt. Olen siiski meie üle uhke, et kuigi vastane soovis mängu enda kasuks pöörata, võitlesime lõpuni ja suutsime kaks punkti koju jätta," kommenteeris alles mõni nädal tagasi platsile naasnud Maarja Treiman.

Järgmisena lähevad 27. märtsil naiste meistriliigas omavahel vastamisi SK Tapa ja Mistra. Aruküla naised peavad veel vahepeal naiste Balti mere karika finaalturniiri.