Müncheni Bayern jääb karistuseks fännide toetuseta

Saksamaa suurklubi toetajad on sel hooajal kasutanud eurosarja mängudel keelatud pürotehnikat ja karistusena on neil veerandfinaalis võimalus omasid aidata üksnes kodumängul.

Mullu oktoobris kasutasid Bayerni fännid pürotehnikat võõrsilmängus Kopenhaageniga. Selle eest sai klubi 40 000 eurot suuruse trahvi ja tingimisi võõrsilmängudele reisimise keelu.

Kuna kaheksandikfinaalis Rooma Lazioga oli taas pürotehnika kasutusel, muutus tingimisi karistus reaalseks.

"Peame selle karistusega leppima," sõnas Bayerni tegevjuht Jan-Christian Dreesen. "Pürotehnikat mitte üksnes lihtsalt ei süüdatud, vaid seda tulistati ka teadlikult väljakule, ohustades niimoodi otseselt kõrvalseisjaid."

"See oli nii selge katse tingimuste rikkumine, et edasikaebamine on kahjuks asjatu. See, et peame võõrsil mängima fännide toetuseta, on meile suur löök. Väike grupp korrarikkujaid on teinud karuteene kõigile meie toetajatele ja meeskonnale."

Meistrite liiga veerandfinaalide paarid loositakse reedel. Esimesed mängud peetakse 9.-10. ja teised 16.-17. aprillil.