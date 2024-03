Rikberg poolfinaalseeria eel: hooaja tähtsaim võistlus on ees

Oliver Lüütsepa juhendatav Võru Barrus oli põhiturniiri lõpus väga heas hoos, ent pidi siiski finaalturniirist napilt eemale jääma. Vigastusega oli hädas kogenud kapten Kristo Kollo ja veel kaks nurgaründajat Rasmus Meius ja Devin Põlluste.

"Kollo vigastus on kontrolli all, ta on saanud normaalselt treenida, Rasmus ja Devin meid esimeses mängus aidata ei saa, aga ehk üks neist juba teises saab. Teised mehed on mänguvalmis," ütles Lüütsepp, kelle sõnul on finaalturniirilt eemale jäämine nüüdseks unustatud. "Paar päeva põdesime ja esimene nädal pärast seda oli ikka raske, aga nüüdseks on see unustatud ja oleme isukalt treeninud ja mõtted on suunatud poolfinaalile. Koduväljaku eelis on ikkagi eelis ja selle üle on hea meel, et saame tähtsaid mänge oma fännide ees vähemalt kahel korral mängida."

Cronimet liiga põhiturniiri lõpetas Võru meeskond teisena ja Tartu kolmandana. Omavahelistes mängudes sai Bigbank põhiturniiril kirja 3:0 ja 3:1 võidud, viimases kohtumises jäi 3:1 peale Barrus.

Lüütsepp ütles, et Barrus peab suutma vastase mängule reageerima. "Timo Lõhmus saab rünnakul kindlasti väga suure koormuse, aga saab näha, kuidas jagunevad tõsted teistele ründajatele. Ka tempod on neil head, kui pall hästi käes on ja servi tähtsus on selles seerias kindlasti suur. Püüame targalt ja taktikaliselt hästi servida ja igal positsioonil hästi mängida, siis kõik võimalik," ütles Barruse treener.

Võru VK Barrus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tartu Bigbanki juhendava peatreeneri Alar Rikbergi meeskond oli põhihooaja lõpus kimpus vigastuste ja haigustega, kindlasti ei tule enam sel hooajal väljakule üks liidreid Martti Juhkami.

"Usun, et tuleb väga tasavägine ja võitluslik seeria, Võru on kindlasti väga näljane, sest jäid valusalt välja nii karikafinaalist kui Cronimeti finaalturniirist. Ja põhiturniiri lõpus nad ikkagi domineerisid. Määrama hakkab see, kummal on suurem võidutahe ja võitlusvaim ning oskus pead külmana hoida rasketes olukordades. Suurt domineerimist ei julge eeldada kummaltki poolt, peame olema valmis tasavägisteks geimideks ja mängudeks, suur roll on mängijate psüühikal," rääkis Rikberg.

"Kõik saavad aru, et hooaja tähtsaim võistlus on ees ootamas ja püüame selleks end kõige paremini kokku võtta. Kui vaadata, mis seisust me Cronimet liigas finaali jõudsime ja seal Selverile hambaid näitasime, siis nüüd tagasi mõeldes võib sellega rahule jääda ja proovime sama hooga edasi minna," ütles Bigbanki treener.

Kolme võiduni peetava seeria teine kohtumine toimub Tartus 16. märtsil ning kolmas 20. märtsil Võrus. Vajadusel peetav neljas mäng toimub 23. märtsil jälle Tartus ning viies 26. märtsil taas Võrus.

Poolfinaalpaarid moodustati Cronimet liiga põhiturniiri mängutulemuste alusel, sh ka mängud teise riigi meeskondadega reastusid Eesti võistkonnad asetustesse 1.-4. Poolfinaalid peetakse kolme võiduni. Poolfinaalide võitjad kohtuvad nelja võiduni mängitavas finaalseerias, mille esimene, kolmas, viies ja vajadusel seitsmes mäng peetakse kõrgema asetusega meeskonna kodus.

Pronksmedalisti selgitamiseks kohtuvad poolfinaalide kaotajad ning kolmanda koha omanik selgub kolme võiduni mängitavas seerias. Esimene, kolmas ja vajadusel viies mäng peetakse kõrgema asetusega võistkonna kodus.