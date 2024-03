WADA president: oleme Venemaa antidopingu osas skeptilised

Maailma antidopinguagentuuri (WADA) president Witold Banka ütles teisipäeval, et organisatsioon on Venemaa antidopingu osas "äärmiselt skeptiline".

Sel nädalal kogunes WADA Lausanne'i iga-aastaseks nõupidamiseks, kus arutati muuseas ka Venemaa sportlaste osalemist suvistel Pariisi olümpiamängudel. Banka ütles, et on saanud mitmeid küsimusi just teiste riikide sportlastelt. "Saan neile praegu öelda vaid seda, et kõiki testitakse," ütles ta.

WADA president lisas, et rahvusvaheline dopinguagentuur (ITA) ning spordialaliidud on jooksvalt proove kogunud. Venemaa antidopingu agentuur RUSADA kogub samuti proove, kuid testimiseks saadetakse need teiste riikide laboritesse.

"Võttes seda ja ajalugu arvesse, on WADA Venemaa osas äärmiselt skeptiline ja murelik," ütles antidopingu president. "Me peame jääma valvsaks ja tegema kindlaks, et nõuetekohane koolitamine ja testimine leiaks enne Pariisi [olümpiamänge] aset."

Eelmise aasta kevadel teatas WADA, et 2019. aastal alanud uurimine RUSADA töösse on toonud võistluskeelu enam kui 200 sportlasele. Dopinguskandaal sai alguse 2015. aasta novembris, kui avastati Venemaa kergejõustiklaste dopingupettused, mis olid hästi varjatud kogu riigi tasandil. 2016. aastal paljastas The New York Times Venemaa riikliku dopinguprogrammi olümpiasportlastele, kes võtsid osa 2014. aasta Sotši mängudest.

Sügisel määras WADA Venemaa antidopingu agentuurile uued sanktsioonid. RUSADA õiguste taastamiseks nõutakse, et õigusaktidega seotud mittevastavused kõrvaldatakse täielikult ning RUSADA peab austama ja järgima kõiki tagajärgi.

