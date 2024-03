Talviku teenis AMA superkrossi sarjas seni parima tulemuse

Talviku kuulus 250 Ida klassis kvalifikatsioonis B-gruppi. Ajasõit õnnestus tal suurepäraselt ja oma grupis sõitis eestlane välja koguni teise ringiaja. Kolme grupi peale kokku oli Talviku oma ajaga üldarvestuse 15. ning tagas kindlalt edasipääsu õhtusesse põhiprogrammi.

Oma eelsõidus tegi Talviku korraliku stardi ja oli esimese kurvis liidrite hulgas ja otse finaali edasi viival positsioonil. Esimesel ringil käis eestlane aga rajalt väljas ja kaotas kõvasti kohti ning langes 14. kohale. Järele jäänud aja jooksul suutis Talviku koha võrra oma positsiooni parandada ja tuli finišisse 13. kohal. Finaali pääs jäi lõpuks ikkagi 19 sekundi kaugusele.

"Arengut täis võistluspäev!" sõnas Talviku pärast võistlust. "Hea meel oli ajasõidus kirja saada 15. aeg, mis näitab taaskord, et liigume õiges suunas ja potentsiaali jagub. [Eelsõidus] sain väga super stardi ja kurvi läksin Vialle kõrval teisena. Kahjuks esimese ringi sagina tõttu käisin rajalt väljas betooni peal ja kaotasin umbes kaheksa kohta, olles ilusti seitsmendal kohal, mis oleks mu otse finaali viinud, kui seal oleksin lõpetada suutnud."

Lohutussõidus oli vaja olla nelja parima seas, et veel finaalikoht lunastada. Start õnnestus Talvikul taas hästi ja avaringilt tuli ta tagasi seitsmendana. Kogu sõidu jooksul suutis ta korralikku kiirust näidata ja võitles iga positsiooni eest. Konkurendid olid agressiivsed ja üritasid eestlast mitmel korral rajalt välja puksida, kuid see neil ei õnnestunud. Talviku võitles kuni viimase ringini edasipääsu ees, mis jäi seekord veel napilt võtmata. Finišisse jõudis ta kuuendana, finaalikohast jäi lahutama vaid viis sekundit.

"Suutsin hästi ümber keskenduda lühikesel pausil ja ilusa [lohutussõidu] kokku panna. Lõpetasin täpselt pundis kuuendal kohal ja finaalkoht jäi kahe koha kaugusele. Eks muidugi kripeldab, aga see on motivatsiooniks edaspidiseks ja rõõm on näha arengusamme!" jätkas eestlane.

"Ühtlasi lõpetades Birminghamis 24. kohal, on see minu, kui ka üleüldse tiimi karjääri parim tulemus. Positiivseid killukesi jagub! Aitäh kõigile, kes kodudes pöidlaid hoiavad ja kaasa elavad! See tähendab minu jaoks palju," lõpetas Talviku.

Järgmine etapp toimub juba sellel nädalavahetusel Indianapolises.