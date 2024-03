Napilt põhiturniirile pääsenud itaallane alistas Djokovici

Nardi näitas oma taset juba avasetis, kui murdis seisult 2:2 serblase pallingu ning läks siis veel 4:2 juhtima. Itaallane hoidis seejärel esireketit vähemalt ühe geimi kaugusel ja vormistas 6:4 võidu. Djokovic vastas teises setis võimsalt, kui teenis 2:2 viigiseisult kolm järjestikust geimivõitu, realiseerides kolmanda setipalliga 6:3 võidu.

Otsustav sett algas sarnaselt eelmistele tasavägiselt ning mehed vahetasid itaallase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil Nardi kolmandat korda Djokovici murdis ning siis 5:2 juhtima läks. Serblane võitis veel ühe geimi, aga 20-aastane Nardi realiseeris ässaga kokkuvõttes 6:4, 3:6, 6:3 võidu.

"Enne tänast ei teadnud mind keegi," ütles oma iidoli alistanud itaallane pärast matši. "Ma ei tea, kuidas suutsin lõpus külma närvi säilitada. See on ime, sest ma olen 20-aastane kutt, maailmas sajas. Ma alistasin Novaki, see on hullumeelne."

What dreams are made of



Lucky loser @Luca___Nardi knocks out World No.1 Novak Djokovic 6-4 3-6 6-3, to reach the Indian Wells round of 16.

Kvalifikatsiooniturniiril lõppringi jõudnud, kuid seal belglase David Goffini (ATP 112.) paremust tunnistama pidanud Nardi pääses põhiturniirile, sest ta oli kõige kõrgema asetusega kaotaja, kui maailma 30. reket Tomas Etcheverry otsustas säärelihase vigastuse tõttu turniirist loobuda. Oma esimeses matšis alistas ta hiinlase Zhizen Zhangi (ATP 50.).

Nüüd esimest korda karjääris edetabelis esisaja sisse kerkiv itaallane kohtub järgmisena ameeriklase Tommy Pauliga (ATP 17.), kes alistas prantslase Ugo Humbert' (ATP 14.) 6:4, 6:4.

Maailma neljas reket Daniil Medvedev pälvis edasipääsu, kui alistas ameeriklase Sebastian Korda 6:4, 5:7, 6:3. Kaheksandikfinaalidesse jõudsid ka esikümnesse kuuluvad skandinaavlased Holger Rune (ATP 7.), kes alistas Lorenzo Musetti (ATP 26.) 6:2, 7:6 (5), ning Casper Ruud (ATP 9.), kes teenis Arthur Filsi (ATP 43.) vastu 6:2, 6:4 võidu.

Teises ringis suurepärase võidu saanud 37-aastane prantslane Gael Monfils (ATP 54.) jätkas oma võidukat teekonda, kui alistas kolmetunnise heitluse järel briti Cameron Norrie (ATP 28.) 6:7 (5), 7:6 (5), 6:3. Tihedal mängupäeval teenisid veel võidu Grigor Dimitrov (ATP 13.) ning Taylor Fritz (ATP 12.).