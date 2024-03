TÄNA OTSE | "Võimlas" tuleb juttu talispordihooajast ja jalgpallist

Kahevõistleja Kristjan Ilves lõpetab MK-sarja hooaja viiendal kohal. Kiiruisutaja Marten Liivi hooaega jääb kaunistama Euroopa meistrivõistluste hõbemedal. "Võimlas" võetakse Ilvese ja Liivi edukas hooaeg kokku.

Eesti parim hokimeeskond HC Panter tegi tugevate Läti klubide vastu ilusa hooaja. Kuidas edasi?

FCI Levadia on jalgpalli meistriliiga hooaega alustanud väga võimsalt. Millised on tiitlinõudlejate tugevused ja nõrkused?

Pikemalt räägitakse välismaal elavatest ja treenivatest Eesti sportlastest. Kristjan Ilves ja Marten Liiv on tõestanud, et tipptasemel välismaa spordibaasides tugevate konkurentide ja pädevate treeneritega harjutades on võimalik jõuda tippu. Kas see on Eesti spordi paratamatus, et sellisel tasemel sportlased peavad tippu pürgimiseks otsima võimalusi välismaalt?

Igal teisipäeval kell 10.05 Vikerraadio eetris olevas "Võimlas" kogunevad sporti armastavad ja tundvad inimesed, et rääkida spordist ja kõigest selle juurde käivast. Kilumetsal ja Vedrul on igal nädalal külas mõni kolleeg ERR-i sporditoimetusest.

"Võimla" ootab ka kuulajate panust. Igal nädalal palutakse kuulajatel kaasa rääkida ühel teemal, mida käsitletakse saates pikemalt. Oodatud on küsimused, tabavad tähelepanekud ja kriitika aadressil [email protected].