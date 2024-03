Laak valiti taas parimaks, Allik ja Venno olid resultatiivsed

Eesti võrkpallurid on sisse elamas play-off'ide rütmi, sest aina rohkemates liigades on kätte jõudmas hooaja olulisemad hetked.

Põhiturniiri viimase mängu pidas Poola meistriliigas mängiv Kertu Laak, kes aitas Bielsko-Biala BKS Bostiku naiskonna 3:2 (19:25, 25:18, 19:25, 25:21, 15:13) võiduni Lodzi üle, tuues koguni 30 punkti (+24). Selle esituse eest pälvis eestlanna juba hooaja viienda MVP tiitli. Põhiturniiri lõpetas Laagi koduklubi teisena, nende veerandfinaali vastane on veel selgumisel, kirjutab volley.ee.

Ka Saksamaa kõrgliigas sai põhihooaeg läbi ja Timo Tammemaa ning Robert Tähe tööandja Berliini Recycling Volleys lõpetas selle 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) võiduga Düreni vastu. Tammemaa ega Täht platsil ei käinud. Tabelis sai Berliin kindla esikoha ja kohtub veerandfinaalis Karlsruhega.

Araabia Ühendemiraatide kõrgliiga klubi Dubai Al-Wasli ridades mängiv Renee Teppan aitas oma meeskonna finaali. Poolfinaali viimases kohtumises alistati 3:0 (25:23, 31:29, 25:22) Baniyasi, Teppan tõi 21 punkti (+12). Kahe võiduni mängitavas finaalis saadi avamängus 2:3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:20, 13:15) kaotus Al-Jazeralt. Teppani arvele kogunes 17 punkti (+6).

Prantsusmaal peeti karikamängude poolfinaale ja Märt Tammearu ning Toursi meeskond pidid tunnistama Nantes Reze'i 3:0 (25:23, 25:15, 25:19) paremust. Tammearult kümme punkti (+4). Liigamängus pidi Tours tunnistama Ardo Kreegi tööandja Arago de Sete´i 3:1 (26:28, 29:27, 25:19, 25:22) üleolekut. Kreek tõi kümme punkti (+2), Tammearult kaotajate poolel samuti kümme punkti (+1). Tabelis on Tours 45 punktiga viies ja Sete 32 punktiga üheksas.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas pidi Kristiine Miileni koduklubiks olev Nancy Vandoeuvre tunnistama Le Cannet' 3:1 (25:20, 25:16, 27:29, 25:21) paremust. Miilen tõi kahe geimiga viis punkti (+2). Carmel Vares ja RC Cannes olid aga 3:0 (25:16, 25:20, 25:17) üle Quimperist, Vares seekord kaasa ei teinud. Tabelis on Nancy 47 punktiga kolmas ja Cannes 16 punktiga 11.

Belgias jätkusid kuue parema meeskonna osalusel play-off'id. Henri Treiali koduklubi Roeselare Knack alistas 3:2 (22:25, 27:25, 25:18, 22:25, 15:11) Renet Vankeri ja Maaseiki Greenyardi. Treialilt kuus punkti (+6), Vanker panustas lisaks mängu juhtimisele ka ühe punktiga (+0). Stefan Kaibaldi tööandja Leuveni Haasrode sai esmalt kirja 3:1 (23:25, 28:26, 25:22, 25:22) võidu Waremme üle, Kaibald ei mänginud. Seejärel kaotas Leuven 1:3 (25:19, 21:25, 23:25, 18:25) Maaseikile, Kaibald kaasa ei teinud, Vanker panustas lisaks oma põhitööle ka kaks punkti (+0). Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans said esmalt kirja 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) võidu Meneni üle ja seejärel alistasid 3:0 (25:20. 25:21, 25:23) Waremme. Saaremaalt vastavalt 11 (+9) ja viis punkti (+2). Tabelis on Maaseik 11 punktiga esimene, Aalst kümne silmaga teine, Roeselare üheksa punktiga kolmas ja Leuven seitsme punktiga neljas.

Kevin Saar ja UPCN Voley Club alustasid Argentina kõrgliigas veerandfinaalidega. Avamängus saadi Club Atlético San Lorenzo de Almagro üle 3:2 (25:17, 23:25, 25:16, 22:25, 15:9) võit, Saar panustas 16 punkti (+10). Teises mängus alistati vastane tulemusega 3:0 (25:22, 25:21, 25:19), Saar kaasa ei teinud. Seeria võideti seega 2:0 ja edeneti poolfinaali, kus kohtutakse Policial Voleiga.

Bulgaaria naiste meistriliigas alistas Melissa Varlõgina tööandja CSKA 3:0 (25:7, 25:9, 25:22) Varna. Statistika pole saadaval. Tabelis ollakse 29 silmaga teisel kohal.

Bulgaaria meeste meistriliigas alistas Markkus Keele koduklubi Cherno More 3:0 (25:23, 25:18, 25:17) Deya Sporti meeskonna. Keel sai kirja täismängu. Markus Uuskari ja Dobrudzha 07 kaotasid 0:3 (15:25, 23:25, 16:25) Sofia Levskile, Uuskarilt kümme punkti (-4). Tabelis on Cherno More 27 punktiga kaheksas ja Dobrudzha 18 punktiga kümnes.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Santa Croce Kemas Lamipel 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 28:26, 8:15) kaotuse Brescialt. Allik tõi 27 punkti (+19). Tabelis on eestlasest nurgaründaja tööandja 33 punktiga kaheksas.

Horvaatias pidas Sten Perilluse tööandjaks olev MOK Mursa – Osijek kaks kohtumist. Esmalt tuli tunnistada OK Ribola Kaštela 3:1 (20:25, 25:20, 25:19, 25:15) paremust, statistika pole saadaval. Seejärel alistati 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) Varaždini meeskond, ka selle kohtumise statistika puudub. Tabelis on eestlasest temporündaja koduklubi 47 punktiga kolmas.

Austrias pidid kaotuse vastu võtma Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol, jäädes 2:3 (27:25, 17:25, 25:23, 21:25, 13:15) alla Zadruga Aich/Dobile. Varblane tõi üheksa punkti (+5). Tabelis on Innsbruck 50 punktiga esikohal.

Kataris aitas Oliver Venno Al Rayyani klubi 3:0 (25:21, 25:23, 25:22) võiduni Al Wakrah' üle, tuues 27 punkti (+22). Tabelis on Al Rayyan 44 silmaga teine.

Rumeenias kohtusid eestlaste koduklubid omavahel, kui Rainer Vassiljevi juhendatav Zalau (kus statistikuks Kermo Basov) võõrustas Robert Viiberit ja Bukaresti Steauat. Zalau sai kodus 2:3 (25:22, 20:25, 25:23, 23:25, 21:23) kaotuse. Viiber tõi lisaks sidemängija tööle ka kaks silma (+0). Abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona sai aga 1:3 (17:25, 25:15, 21:25, 25:27) kaotuse Bukaresti Dünamolt. Tabelis on Brasov 50 punktiga teine, Steaua 36 punktiga kuues ja Zalau 27 punktiga üheksas.