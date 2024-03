Eesti noorte hokiliigas sõimati ukrainlasi, üht poissi löödi näkku

Intsident sai alguse, kui jää peal toimus sõnavahetus mängijate Viru Sputniku mängija Yehor Priadiievi (15) ja Vipersi mängija Saveli Kovaltšuki (14) vahel. Kovaltšuk ütles Prijadjevile muuhulgas: "mine tagasi oma Ukrainasse, hohol," seisab Eesti jäähokiliidu distsiplinaarkomisjoni otsuses. Ukrainlane Priadiiev mängib Eestis kolmandat hooaega.

Otsuses on kirjas, et et "hohol" on paljuski tõlkimatu ksenofoobne slängitermin, mida kasutatakse solvavalt Ukraina inimeste kohta. See sõna pärineb ajast, mil Ukraina kuulus Venemaa impeeriumi koosseisu ja sellel on negatiivne, stereotüüpne tähendus. Tänapäeval peetakse seda solvavaks ja diskrimineerivaks, eriti arvestades ajaloolist ja poliitilist konteksti Ukraina ja Venemaa suhetes, lisab jäähokiliidu distsiplinaarkomisjon.

Pärast mängu leidis aset eriliselt taunimisväärne juhtum, kus osalesid mängijad, pealtvaatajad (eelkõige meeskondade vanemad) ja kohtunikud. Korra tagamine on vastuvõtva meeskonna korraldada, kuid käesolev juhtumi toimumine kinnitab, et korra tagamiseks ei olnud kasutusele võetud vajalikke meetmeid. Intsidendis osales ka mängija Saveli Kovaltšuk.



Antud selgituste pinnalt on võimalik tuvastada, et leidsid aset muuhulgas järgnevad asjaolud:

1. Läbiv ksenofoobne sõim Ukraina päritolu mängijate suunas nii mitte-ukrainlastest mängijate poolt kui ka mängijate vanemate poolt;

2. Füüsiline vägivald (löök näkku) ühelt lapsevanemalt ühe Ukraina päritolu poisi pihta;

3. Üldine segadus, ebaviisakas käitumine ja rüselus mitmete osapoolte vahel.

See, mis juhtus 21. jaanuaril Kohtla-Järve jäähallis on lubamatu, kriminaalne ning väljub distsiplinaarkomisjoni volituste piirest. On arusaamatu, miks jäähalli töötajad ei kutsunud koheselt kohale korratuste lõpetamiseks ning süüdlaste väljaselgitamiseks politseid, lisatakse hokiliidu otsuses.

Hokiliidu distsiplinaarkomisjon ärgitas kannatanuid ühtlasi politseisse kaebust esitama ning hoiatas, et sarnase juhtumi kordumine võib kaasa tuua võistkonna eemaldamise hokiliidu egiidi all toimuvatelt võistlustelt.

Komisjoni protokollis on kirjas, et Eesti hokis ei ole kohta ksenofoobiale ja vastasmängija või pealtvaatajate solvangutele. Jäähokiliidu väärtusteks on austus, ühtsus, pühendumine ja rõõm. Mängija Saveli Kovaltšuki käitumine ei ole kooskõlas neist mitte ühegagi. Klubi juhtkonnal ja treeneritel tuleb vastavaid väärtuseid, jäähoki reegleid ja spordimehelikku käitumist mängijale selgitada ning tegeleda sisulise kasvatustööga. Siin on suur töö tegemata. Otsuse langetamisel on komisjon arvestanud kohtunike ning asjaosaliste selgitustega.

Distsiplinaarkomisjon ei ole tuvastanud vastutust kergendavaid asjaolusid ja leiab, et rikkumise raskust arvestades on proportsionaalne määrata mängijale Saveli Kovaltšuk karistusena kahemänguline mängukeeld, lisati otsuses.

Mäng lõppes 10:8 HC Vipersi võiduga. Mängu protokolli põhjal said nii Priadiiev kui ka Kovaltšuk 51. minutil korraga kaheminutilise karistuse.

Lisaks Priadiievile osales selles kohtumises SK Viru Sputniku ridades Ukraina mängijatest veel Hinnadii Kolisnyuk (14), kes mängib Eestis teist hooaega.

Ukrainlastest kuulub kolmandat hooaega SK Viru Sputniku noortemeeskonda ka Arkhyp Holin (15), kes aga antud kohtumises kaasa ei teinud.

U17 vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel osaleb kuus meeskonda, kel on 20st mängust peetud 13 - 18. HC Vipers on tabelis kolmandal ja SK Viru Sputnik viiendal kohal.