Nii meeste kui naiste võrkpallikoondis mängib EM-valiksarjas Iisraeliga

Valiksarjade esimene mänguvoor toimub nii meestel kui naistel vahemikus 17.-18. august, teine 24.-25. august ja kolmas 28.-29. august 2024. Teine mänguvoor peetakse 2025. aasta suvel.

Meestel on kokku seitse alagruppi, igaühes kolm meeskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

2026. aastal toimuva EM-finaalturniiri pileti eest hakkab D-alagruppi kuuluv Eesti meeskond võitlema Iisraeli ja Horvaatiaga. Et Iisraelis on praegu sõjaliselt ärev olukord, peetakse võõrsilmäng Iisraeliga kas neutraalsel pinnal või Eestis.

Rahvusmeeskonna peatreener Alar Rikberg tõdeb, et alagrupp on raske, aga edasipääs siiski reaalne. "Süsteem on selline, kus ranking määrab vastased ja alagrupp on väga raske. Meie grupis on kõik EM-il mänginud meeskonnad, Horvaatia sai seal 11. ja Iisrael 18. koha ehk meist eespool nad mõlemad olid ja olid põhjusega, nad ikkagi võitsid seal mänge. Iisraeli näol on tegu väga ebamugava vastasega ja Horvaatias on põlvkonnavahetuse järgselt kõik põhimehed korralike liigade korralikes klubides," sõnas peatreener vastaste kohta.

"Saab olema üle mitmete aastate selline pikk valiksari ja korralik kadalipp, mida läbida. Viimati pääsesime EM-ile tänu Fääri saarte alistamisele ja enne seda olime ise korraldajad ehk sellist teekonda pole ammu olnud. Kindlasti pole see midagi võimatut ja läheme muidugi edasipääsu püüdma. Suve suurim eesmärk on selge – olla suve teises pooles parimas rivistuses ja parimas vormis. Seetõttu on hea meel, et suve esimeses pooles ka Kuldliigas osaleme ja lisaks on meil kokku lepitud kontrollmängud enne Kuldliigat ja enne EM-valikmänge.

EM-valiksarja alagrupid:

A-alagrupp: Türgi, Taani, Ungari

B-alagrupp: Belgia, Aserbaidžaan, Austria

C-alagrupp: Tšehhi, Montenegro, Norra

D-alagrupp: Horvaatia, Eesti, Iisrael

E-alagrupp: Hispaania, Šveits, Rootsi

F-alagrupp: Kreeka, Põhja-Makedoonia, Gruusia

G-alagrupp: Slovakkia, Läti, Kosovo

Naiste EM-valiksarjas on samuti seitse alagruppi, igas kolm liiget. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Eesti naiskond mängib 2026. aasta EM-ile pääsu nimel C-alagrupis Sloveenia ja Iisraeliga.

Naiste koondise peatreener Andres Toobal usub, et omad võimalused on meie naiskonnal olemas. "Iisraeli kohta väga palju ei tea, et millise koosseisuga nad võiksid välja tulla. Seal on teadmatust täis olukord igas mõttes. Sloveenia on kindlasti tugev koondis, aga kindlasti ei midagi sellist, et me neile üldse vastu ei võiks saada," sõnas Toobal. Sloveenia sai viimasel EM-il 20. koha, Iisrael finaalturniirile ei pääsenud.

Sloveenia koondist asus juhendama seni Eesti naiskonna eesotsas olnud Alessandro Orefice. "Usun, et kõigil naiskonna liikmetel on endise peatreeneri vastu väga motiveeriv mängida. Lisaks saame Sloveeniaga ka Kuldliigas mõõtu võtta. Mõni aasta tagasi kohtusime nende noorendatud koosseisuga Hõbeliiga turniiril, aga kindlasti on nad nüüd tugevamad. Tema teab meie kohta niikuinii palju, meil saab olema huvitav aimata, kas ta Sloveenia juures ka sarnaseid ideid kasutab nagu siin. Kindlasti läheme võitu püüdma Iisraeli vastu ja midagi ilmvõimatut ei ole selles grupis. Me ei saa edasipääsust väiksemaid eesmärke võtta, alati tuleb kõrgemalt sihtida," lisas peatreener.

EM-valiksarja alagrupid:

A-alagrupp: Saksamaa, Šveits, Soome

B-alagrupp: Belgia, Ungari, Taani

C-alagrupp: Sloveenia, Iisrael, Eesti

D-alagrupp: Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Läti

E-alagrupp: Hispaania, Portugal, Gruusia

F-alagrupp: Kreeka, Austria, Makedoonia

G-alagrupp: Rumeenia, Horvaatia, Kosovo