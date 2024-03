Igonen ja koosseisu naasnud Tamm kaotasid Bulgaarias liidrile

Enne pühapäeva viimati 12. jaanuaril platsil käinud Tamm ega samuti täismängu teinud Igonen pikalt sisse elada ei saanud, sest Ludogorets haaras juhtohjad 13. minutil, kui skoori tegi Kwadwo Duah. Külalised duubeldasid eduseisu 14 minutit hiljem, mil täpne oli Jakub Piotrowski. Tamm pääses statistikasse 42. minutil, sest sai kollase kaardi, kirjutab Soccernet.ee.

Ludogoretsil on 23 mängu järel 54 punkti. Nad edestavad lähimat jälitajat Sofia CSKA-d kolme silmaga, kuid liidril on konkurentidega võrreldes mäng varuks. Botev on 33 punktiga üheksas.

Kuidas läks Märten Kuusel, Oliver Jürgensil ja Georgi Tunjovil, loe lähemalt Soccernetist.