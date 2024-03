Shiffrin naasis võimsalt, meestel vaba nädalalõpp

Tegemist oli 28-aastase ameeriklanna tagasitulekuvõistlusega, sest jaanuari lõpus vigastas ta Cortina d'Ampezzos põlve ega olnud kuus nädalat võistelnud. Ares haaras Shiffrin liidrikoha kohe avalaskumise järel, kuigi edestas Gisinit vaid kahe sajandikuga.

Teise laskumisega pani ameeriklanna aga kõik kindlalt paika ja kindlustas ühtlasi kaheksandat korda slaalomiarvestuse kristallgloobuse.

"Nii tore oli täna jälle võistelda, oli natuke närviline ja olid emotsioonid, mida lootsin tunda - olen väga uhke oma tiimi üle ja kindlasti väga uhke iseenda üle, et tulin tagasi ja näitasin oma suusasõitu," lausus Shiffrin.

"Teine laskumine oli üks minu parimaid ja olen nii õnnelik, et saan sel hooajal jätkata."

Päev varem selgitati Shiffrini osaluseta parimad ka suursaalomis. Esikoha teenis itaallane Federica Brignone (2.11,02), kes edestas 33 sajandikuga kohalikku lootust Sara Hectorit. Kolmandaks tuli šveitslanna Lara Gut-Behrami (+0,40).

Enne maailma karika sarja finaaletappi Saalbachis juhib 1654 punktiga Gut-Behrami, kellele järgnevad Brignone (1372) ja Shiffrin (1309).

Mehed pidanuks lõppenud nädalavahetusel võistlema Sloveenias Kranjska Goras, aga tugev vihmasadu takistas nii suurslaalomit kui ka slaalomit sõitmast.

Meeste konkurentsis on Marco Odermattil (Šveits) MK-sarja üldvõit juba kindlustatud, sest tema edu lähemate jälitajate ees on enam kui tuhat punkti.