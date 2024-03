Madridi Real hoiab konkurentide ees edu

Vinicius Junior avas 21. minutil skoori ja ülejäänud väravad sündisid mängu viimase veerandtunni jooksul. Neist kaks esimest olid Celta omaväravad, millega vastavalt 79. ja 88. minutil said hakkama Vicente Guaita ja Carlos Dominguez.

Lõppskoori vormistas vaid loetud minutid varem vahetusest sekkunud Reali ja Türgi tulevikulootus Arda Güler, kelle jaoks oli tegemist esimese tabamusega Hispaania kõrgliigas.

Reali võit tähendab, et pärast 28. vooru on nende edu teist kohta hoidva Girona ees jätkuvalt kuu spunkti. Tänavuse hooaja üllataja alistas päev varem kodus Osasuna 2:0. Gironast vaid ühe silma kaugusele jääb Kataloonia kuulsaim klubi Barcelona, kes alistas juba reedel kodus Mallorca 1:0.

Laupäeval sõidab Real külla Osasunale ja Girona Getafele. Barcelona mängib pühapäeval võõrsil Madridi Atleticoga.