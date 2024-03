Eesti tennise tulevikulootus võitis maineka noorteturniiri

Anikina ei loovutanud turniiril viie mänguga ühtegi setti. Täismaja ees peetud finaalis alistas Anikina 6:2, 6:4 horvaadi Korana Barišici.

Paarismängus jõudis Anikina koos rumeenlanna Eva Maria Bulaiga finaali, kus pidid tunnistama Barišici ja tšehhitari Beata Marešova 7:5, 6:4 paremust.

Anikinale, kes lisaks tennisele tegeleb ka iluuisutamisega, oli see hooaja teine turniir. Jaanuari alguses triumfeeris ta samuti Prantsusmaal peetud Tennis Europe'i U-12 vanuseklassi 1. kategooria turniiril nii üksik- kui paarismängus. Ehk üksikmängus on Anikina tänavu võitnud kõik kümme peetud kohtumist, paarismängus on tema saldoks kaheksa võitu ja üks kaotus.

Märtsi lõpus 12. sünnipäeva tähistav Anikina kuulub eelmisest aastast tuntud Prantsusmaa treeneri Patrick Mouratoglou loodud Champ'Seed Foundationisse, mille eesmärk on märgata ja toetada noori ja andekaid mängijaid nende teel tipu suunas. Champ'Seedi kuulusid noorena näiteks sellised praegused tähed nagu Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff ja Holger Rune.

Auray turniiri tänavused võitjad Elizaveta Anikina ja Arthur Salafa Autor/allikas: Opensuper12auray Instagram

Auray Super 12 on mainekas noorteturniir, mida peeti tänavu 37. korda. Aastate jooksul on seal võidutsenud väga paljud mängijad, kes hiljem täiskasvanute klassis säranud. Näiteks on noormeeste seas Auray's triumfeerinud Rafael Nadal, Andy Murray ja Felix Auger-Aliassime, aga seal on mänginud ka Carlos Alcaraz, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga ja paljud teised. Tänavuses poiste finaalis alistas prantslane Arthur Salafa 6:4, 4:6, 7:5 jaapanlase Reita Yamanaka.

Tüdrukute seas on Auray turniiri varem võitnud näiteks Kim Clijsters, Dinara Safina, Alize Cornet ning järjestikustel aastatel õed Linda ja Brenda Fruhvirtova, aga seal on mänginud ka Justine Henin, Amelie Mauresmo, Eugenie Bouchard, Kristina Mladenovic ja Belinda Bencic.

Anikina mänguoskusi saab vaadata tema finaalmatšist Barišiciga: