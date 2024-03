Kristin Tattar alustas hooaega veenva võiduga

Laupäeval ainuliidriks tõusnud Tattar hoidis pühapäeval esikohta kindlalt enda käes. Eestlanna läbis 18 rada nelja viskega alla par'i ja lõpetas turniiri koondskooriga -20.

Teise koha pälvis ameeriklanna Ohn Scoggins (-13) ja kolmandaks tuli tema kaasmaalane Holyn Handley (-11). Neljandat kohta jäid jagama soomlanna Eveliina Salonen ja ameeriklanna Hailey King (mõlemad -10).

Kristin Tattar takes down the first DGPT+ Event of the 2024 Season! pic.twitter.com/irrtN4wKLo