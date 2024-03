TÄNA OTSE | Mehed peavad MK-hooaja eelviimase jälitussõidu

Nagu ka naiste sõidus, on ka meeste jälitussõidus stardis kolm Eesti laskesuusatajat. Kõige kõrgemalt kohalt stardib sprindisõidus 18. kohaga lõpetanud Kristo Siimer, kes saab lähte liidrist 59 sekundit hiljem. Rene Zahkna kannab stardinumbrit 44 ning stardib minut ja 56 sekundit pärast esimest, Jakob Kulbin saab lähte Zahknast viis sekundit hiljem ning kannab numbrit 49.

Esimesena pääseb rajale sprindisõidus oma karjääri esimese etapivõidu teeninud prantslane Eric Perrot, kellest neli sekundit hiljem stardib kaasmaalane Emilien Jacquelin. Neile järgnevad norrakad Johan-Olav Botn (+0.11) ning Sturla Holm Lägreid (+0.13).

MK-sarja üldliider on Johannes Thingnes Bö (stardinumber 17; +0.58), kes on kogunud 902 punkti. Teisel kohal on vend Tarjei (7; +0.22), kellel on 855 punkti. Kolmandal kohal on 795 punktiga Johannes Dale-Skjevdal (15; +0.55), kellele järgneb 778 punkti kogunud Lägreid.

Siimer on MK-sarja üldarvestuses 23 punktiga 64., punkte on kogunud ka Rene Zahkna, kes on 14 silmaga 74. kohal.

Soldier Hollow etapp on MK-sarja hooaja eelviimane, järgmisel nädalavahetusel võisteldakse veel Kanadas Canmore'is.