VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel jälitussõidus?

Nii Tuuli Tomingas, Regina Ermits kui Johanna Talihärm pääsesid reede hilisõhtul toimunud sprindisõidus 60 parema sekka. Tomingas saab lähte kümnendana, liidrist minut ja 23 sekundit hiljem, Ermits alustab 15. kohalt, Tomingast 18 sekundit hiljem. Johanna Talihärm kannab stardinumbrit 50 ning stardib liidrist kolm minutit ja neli sekundit hiljem.

Esikohalt asub rajale prantslanna Justine Braisaz-Bouchet ning talle järgnevad norralanna Ingrid Landmark Tandrevold (+0.13) ja prantslanna Lou Jeanmonnot (+0.19). Minutist väiksema vahega pääsevad rajale itaallanna Lisa Vittozzi (+0.29) ning norralanna Karoline Offigstad Knotten (+0.48).

MK-sarja üldliider on Tandrevold, kes on kogunud 934 punkti. Braisaz-Bouchet on 845 punktiga teine, kolmandal kohal on 816 punkti kogunud Vittozzi. Tuuli Tomingas on üldarvestuses 21. (255 punkti), Ermits on 62. (43), Susan Külm 66. (34) ning Talihärm 89. (4).

Soldier Hollow etapp on MK-sarja hooaja eelviimane, järgmisel nädalavahetusel võisteldakse veel Kanadas Canmore'is.