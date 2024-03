Dünaamiline Monfils alistas Hurkaczi, Djokovic pidi omajagu vaeva nägema

Oma tippaegadel maailma edetabelis kuuendaks roninud Monfils (ATP 54.) alustas Hurkaczi (ATP 8.) vastu suurepäraselt ning võitis avasetis kuus geimi järjest. Viimases geimis oli Monfils oma tavapärases hiilguses, kui võitis poolaka vastu punkti, mis oli juba üksi pealtvaatajate jaoks piletihinda väärt.

STOP WHAT YOU'RE DOING & WATCH THIS



Mind-blowing stuff from @Gael_Monfils against Hurkacz!#TennisParadise pic.twitter.com/Mj2ZbFCR7B