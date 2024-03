Gauff näitas sisu, Sabalenka vajas edasipääsuks pea kolme tundi

Kodupubliku ees mängiv 19-aastane Gauff kohtus teises ringis Bureliga ning kaotas avasetis kolmel korral oma pallingu, kaotades seti 2:6. Teises setis murdis ameeriklanna aga kahel korral Bureli servi ning vormistas lõpuks kolmanda setipalliga 6:3 võidu.

Otsustav sett algas Gauffi jaoks taaskord kehvasti, sest ameeriklanna kaotas kahel korral pallingu ning jäi kiirelt 0:4 kaotusseisu. Seejärel läks Burel veel 5:2 juhtima, kuid Gauff näitas külma närvi ning jõudis viigini. Sett läks lõppmängu, kus Gauff 4:1 juhtima läks ning siis enam ameeriklanna tagasi ei vaadanud, vormistades kolmanda matšpalliga kokkuvõttes 2:6, 6:3, 7:6 (4) võidu.

"Olen vaimse võitluse üle õnnelik. See ei olnud mu parim mäng, aga lõpuks loeb see, kuidas sa oma halvimate päevadega hakkama saad. Ma olen selles osas endaga rahul," ütles Gauff. "Ma oleks võinud väga lihtsasti alla anda. Aga ütlesin endale, et ma ei taha kahetsustega lahkuda."

Gauff kohtub kolmandas ringis itaallanna Lucia Bronzettiga (WTA 53.), kes alistas ukrainlanna Anhelina Kalinina (WTA 35.) 6:3, 6:4.

