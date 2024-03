Doncic tegi ajaloolise kolmikduubli, Celtics alistas Sunsi

Sloveenia korvpallitäht Luka Doncic tegi ööl vastu pühapäeva korvpalliliigas NBA ajalugu, kui lõpetas Detroit Pistonsi vastu taaskord 30-punktilise kolmikduubliga. Doncic on nüüd ainus mängija NBA ajaloos, kes on kuus mängu järjest sellise sooritusega hakkama saanud.

Suurepärases hoos sloveen ja Dallas Mavericks rändasid Detroiti ning haarasid ohjadest pärast tasavägist avapoolaega. Kolmandal veerandil paisus edu kahekohaliseks ning otsustaval veerandil juhtis Dallas mitmel korral 25 punktiga. Kohtumise lõpuks oli tablool külaliste 142:124 (35:33, 34:32, 35:23, 38:36) võit.

Doncic veetis platsil pea 37 minutit ning lõpetas 39 punkti (kahesed 9/11, kolmesed 4/13, vabavisked 9/10), kümne lauapalli ning kümne resultatiivse sööduga. Lisaks tegi ta kolm vaheltlõiget ja pani kaks kulpi.

25-aastase sloveeni jaoks oli see lausa kuues järjestikune mäng, kus ta on visanud vähemalt 30 punkti ning lisanud kümme lauapalli ja kümme resultatiivset söötu. Enne Pistonsiga kohtumist oli ta viigis NBA kolmikduublite kuninga Russell Westbrookiga, kes tegi 2016/17 hooajal samuti viis sellist mängu.

"See lihtsalt näitab tema praegust taset," ütles Mavericksi peatreener Jason Kidd, kes asetseb ise NBA ajaloo kolmikduublite edetabelis kuuendal kohal. "[Doncic] teab, et ta suudab skoorida ja ta leiab ka oma tiimikaaslased üles. Vaatasin pidevalt tablood ja tal oli pikka aega üheksa [lauapalli], Pistons lihtsalt ei visanud mööda."

Kyrie Irving lisas omalt poolt 21 punkti, Pistonsi parim oli nende noor täht Cade Cunningham, kes viskas 33 punkti ja jagas kümme korvisöötu, aga jäi ise kolmikduublist ühe lauapalli kaugusele. Itaallane Simone Fontecchio lisas veel 27 silma.

Tänavuse NBA hooaja võidukaim klubi Boston Celtics rändas Phoenixisse ning näitas taaskord taset, alistades sealse Sunsi 117:107 (31:26, 31:24, 25:28, 30:29). Jayson Tatum viskas võidumängus 29 punkti ning lisas kümme lauda ja seitse söötu, Jaylen Brown lisas veel 27 silma.

Ilma pahkluud vigastanud Devin Bookerita mänginud Sunsi vedas legendaarne korvikütt Kevin Durant, kes lõpetas kohtumise 45 punkti, kümne laua ja kuue korvisööduga. Sel hooajal klubiga liitunud Bradley Beal panustas 25 punkti.

Celticsi jaoks oli see 49. võit ning nad jätkavad idakonverentsis 41 mängu võitnud Cleveland Cavaliersi ja Milwaukee Bucksi ees kindla liidrina. Läänes on nii Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves kui Denver Nuggets võitnud 44 kohtumist, kuid Thunder on pidanud ühe mängu vähem.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 110:99

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 113:126

Denver Nuggets - Utah Jazz 142:121

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 128:118 (la.)