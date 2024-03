Hein jälgis Arsenali liidriks tõstnud võitu pingilt

Hein on Arsenalis David Raya ja Aaron Ramsdale'i järel kolmandaks väravavahiks, aga kuna hispaanlane on laenul just Brentfordist, alustas laupäevast mängu põhikoosseisus Ramsdale ning pingile pääses sel kõrgliigahooajal neljandat korda eestlane.

Kodumeeskonna viis 19. minutil juhtima Declan Rice, aga Ramsdale'i jäme prohmakas tõi avapoolaja neljandal lisaminutil tabloole viigi: neljal korral Inglismaa koondist esindanud väravavaht sai Gabrielilt oma karistusalas tagasisöödu, aga lõi siis palli vastu Brentfordi ründajat Yoane Wissat, kellest see võrku põrkas.

Kodumeeskonnale tõi vajaliku võidu Kai Havertz, kes suunas 86. minutil peaga väravasse äärekaitsja Ben White'i tsenderduse. 28 mänguga 64 punkti kogunud Arsenal kerkis tabeliliidriks, pühapäeval mängivad omavahel 63 punkti peal olev Liverpool ja 62 punkti kogunud tiitlikaitsja Manchester City.

Manchester United sai Evertoni üle Bruno Fernandese ja Marcus Rashfordi avapoolajal realiseeritud penaltite toel 2:0 võidu, Wolverhampton alistas 2:1 Fulhami ning Bournemouth - Sheffield United jäi 2:2 ja Crystal Palace - Luton 1:1 viiki.